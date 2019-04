Kalmar län: Ohotad etta räknat i värphöns per invånare

Östergötland och Skåne ligger i topp när det gäller antalet värphöns i landet. Kalmar län hamnar trea. Men räknat per invånare är vi överlägsen etta.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Totalt fanns knappt 7,7 miljoner värphöns på svenska gårdar 2018, enligt Jordbruksverkets statistik. Det är över två miljoner fler höns jämfört med för tio år sedan.

– Äggsektorn har växt kontinuerligt under 2000-talet i takt med ökad konsumtion, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverket till Nyhetsbyrån Siren.

I Östergötland räknade Jordbruksverket till drygt 1,76 miljoner värphöns under förra året. Skåne hade en bit över 1,37 miljoner, och hack i häl ligger Kalmar län. Här fanns nämligen lite drygt 1,26 miljoner värphöns förra året.

Men faktum är att Skåne har gått om Kalmar. Jordbruksverkets statistik för 2017 visar att Kalmar län hade drygt 1,1 miljoner höns, och Skåne cirka 40 000 färre. Östergötland hade samma år nästan 2 miljoner höns.

Trots omkastningen i topplistan över antal höns ligger Kalmar län stabilt i topp sett hönstätheten per invånare, enligt den sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort på myndighetsstatistiken.

Med 5,2 höns per invånare är gapet ner till tvåan Gotland en hel höna. Trea är Östergötland med 3,8 höns. Färst höns per invånare har stockholmarna. Där är hönorna så få att det räknas med 0,0 fåglar per 08:a.

Tillsammans med Norrlandslänen och Värmland har Stockholmsområdet den lägsta hönsproduktionen.

– Det handlar om praktiska skäl, inte minst. Hönsen finns i de områden där spannmålen odlas. Det är därför vi ser en koncentration till slättbygderna i södra Sverige, säger Åsa Lannhard Öberg, som är jordbrukspolitisk utredare, till Nyhetsbyrån Siren.

Den svenska äggbranschen har byggt upp ett starkt varumärke och gynnas bland annat av ett skydd mot import av färska ägg från utländska besättningar som inte är garanterat salmonellafria. Självförsörjningsgraden för ägg på konsumtionssidan ligger på runt 90 procent i Sverige, berättar Åsa Lannhard Öberg.

– Ägg marknadsförs numera som både klimatsmart och hälsosam mat. Dessutom har ägg en relativt hög ekologisk marknadsandel, det har blivit lite av en profilprodukt bland eko-varorna, säger hon till Siren.

Fakta: Äggmarknaden

🥚 Äggförbrukningen i Sverige uppgick till 14,7 kilo per person under 2017.

🥚 85 procent av den svenska produktionen går direkt till konsumtion. Resterande del används i livsmedels- och läkemedelsindustrin.

🥚 Den svenska äggproduktionen under 2018 bestod till 68 procent av frigående höns inomhus, 17 procent ekologiskt produktion, 12 procent höns i inredd bur och slutligen 3 procent frigående höns utomhus.

Källa: Jordbruksverket/Svenska Ägg