Kalmar räknar med 102 miljoner plus i år

Foto: Eric Arenius

Tuffare tider väntar, och stora investeringar, men någon skattehöjning är inte aktuell i Kalmar. Och årets ekonomi går rasande bra: Prognosen nu är 102 miljoner kronor plus.

– Överskottet växer. Det beror på en bättre skatteprognos. Det är helt andra nivåer än vi räknat med, säger kommunalråd Ingemar Einarsson (C) glatt.

För en knapp månad sedan så gladde sig kommunstyrelsen åt beskedet att Kalmar väntas gå 65 miljoner kronor plus under 2019.

Nu kan man glädjas ännu mer. Under tisdagen fick arbetsutskottet beskedet att det rasat iväg ännu mer, och prognosen nu är att Kalmar kommer att gå drygt 102 miljoner kronor plus under året. Det är 76 miljoner mer plus, eller fyra gånger större överskott, än man räknat med vid årets början.

Anledningen är framför allt att skatteintäkterna ökar, men till viss del också att nämnderna går bättre.

Det är pengar som kan behövas.

– Det kommer att bli tuffare tider. Allt sammanfaller; konjunkturen sviktar, sedan har vi de demografiska utmaningarna med fler äldre och unga. Och sedan har vi byggena av ishall och simhall som vi inte kommer undan, förklarar Ingemar Einarsson.

Någon skattehöjning är dock inte i sikte.

– Vi vill behålla skatten som den är.

Einarsson konstaterar också att det finns utrymme att låna. Kommunen har använt mindre än man tänkt sig av andras pengar till det som byggts.

– Vi har ett mål att vi ska finansiera 50 procent med våra egna pengar. Vi har legat upp emot 70 procent egen finansiering. Så vi har ett låneutrymme.