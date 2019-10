Kalmar räknar på 40 000 nya invånare

Foto: Eric Arenius

Kalmar har växt mer än dubbelt så snabbt som det var planerat, och kan nå 100 000 invånare 2050. Men det kommer att krävas ett ordentligt samarbete med grannarna.

Kalmar har växt mer än någon kunde tro för sex år sedan, när den senaste översiktsplanen klubbades.

Därför behöver en ny plan tas fram för vart Kalmar är på väg de kommande åren.

Nu diskuteras det att ta höjd på riktigt, både att försöka blicka fram ända till 2050, och att räkna med att de senaste årens utveckling ska hålla i sig.

Så här har det sett ut sedan 2013:

Där man för sex år sedan trodde att Kalmar skulle växa med 400 invånare per år, har utfallet blivit drygt 900 nya invånare varje år. 79 procent av dem har flyttat till staden.

Det har också byggts 2 794 nya bostäder, och hela 90 procent av dem har byggts i staden, hälften i innerstaden.

De senaste fyra åren har Kalmar också fått 4 000 nya förvärvsarbetande.

Så nu när det är dags att ta nya tag finns tre scenarier för befolkningsutvecklingen som Kalmar jobbar med: En låg, en medel, och en hög.

Den låga, som baseras på en lång lågkonjunktur, ger vid handen en befolkningsökning på drygt 100 personer per år. SCB:s prognos är medelvägen, en ökning med 500 till 600 personer per år. Då är vi 80 805 invånare om 30 år.

Skulle det fortsätta som i dag, med 1 000 personer per år, når Kalmar 100 000 invånare per år under 2050.

Hur man än räknar kommer det att ställa krav på kommunen. Det är i princip säkert att antalet äldre kommer öka kraftigt. Sedan är det osäkert hur många barn och vuxna det blir. Ju fler som flyttar in, desto fler.

Det kommer då att ställa krav på skolor och förskolor, på arbetsplatser och på äldreomsorg.

Vid en högsta utveckling beräknas det krävas 15 nya förskolor och tolv nya skolor.

När kommunfullmäktige i måndags fick presentationen av gruppen som jobbat med detta, var uppmaningen att tänka på att köpa in bra mark, att tänka på att det behövs detaljplaner och att infrastrukturen måste hålla.

Och så var det det här med klimatförändringarna. Det måste man också ta höjd för.

Ett av de sex förslagen från gruppen var att ta vara på naturen, kusten och historian. Det är på något sätt det som gör Kalmar attraktivt.

Konsultfirman Sweco har också gjort en analys av Kalmar, och Henrik Andersson från Sweco menade att Kalmar har en väg att vandra om man ska nå målet att ha 100 000 arbetstillfällen i regionen, men att det borde gå.

Men då måste man samarbeta med kommuner och städer i sydöstra Sverige. Det gäller att inte växa på bekostnad av grannkommunerna, utan att få hela regionen att dra åt samma håll.

Och framtiden bär med sig utmaningar, inte minst med den digitalisering som är.

– Vi kommer att se stora investeringar i det nya, samtidigt som de gamla systemen finns kvar. Vi har en kostsam period framför oss, menade Andersson.

Till sommaren förväntas den nya översiktsplanen vara klar, och ett år senare kan den vara klubbad och klar, efter att alla sagt sitt.