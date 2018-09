Kalmar rasar i energiranking

Foto: Staffan Lindbom

Färre än var femte byggnad i Kalmar klarar energimålet. Det gör att Kalmar faller än längre ner i nedre skiktet bland landets kommuner. I Torsås är det sämst i landet.

Det är de två intressebolagen Indoor Energy och Ömangruppen som granskat energideklarationer som gjorts i de energiklassade byggnaderna i landets kommuner.

Den sammanställningen är inte smickrande för Kalmar. Bara 18 procent, eller 430, av byggnaderna lever upp till kraven som ställs på en nyproducerad bostad.

Av Kalmars 2 396 energiklassade byggnader tillhör 18 den bästa kategorin, A, med en energiprestanda under 50 procent av kravet för en ny byggnad.

I jämförelse tillhör 281 byggnader den sämsta kategorin G med energiprestanda över 235 procent högre än kravet för nya byggnader. I Kalmar har energiförbrukningen ökat från 14,3 till 15,7 megawattimmar per person.

Det här resultatet innebär att Kalmar faller sju platser ner till nummer 164 i rankingen.

Foto: Ömangruppen AB

Indoor Energy menar att det finns vinster i att ändra på detta. Deras mening är att 40 procent av energin går åt till att värma eller kyla bostäder, och utan alltför stora ingrepp kan man göra mycket för att spara energi.

Kalmar är inte ensamma om att vara dåliga. I Sverige som helhet lever 19 procent av fastigheterna upp till kravet för nya byggnader. Bara 0,9 procent hamnar i den bästa kategorin.

Högst andel fastigheter som klarar kravet finns i Pajala med hela 52 procent och lägst finns i Torsås med 6 procent.

Lösningen är inte bara att sätta in ny teknik. I första hand rekommenderas att man trimmar in den anläggning som redan finns och ser efter hur man använder lokalerna. Ömangruppen tycker inte heller att man ska vara rädd för att låta det vara varmare under sommaren och kallare under vintern.

Alla fastigheter i Kalmar är inte med. Enligt Boverket saknar fortfarande 3 193 byggnader i Kalmar energiklassificering, menar Ömangruppen.