Kalmar Slott går mot nytt besöksrekord

Foto: Ida Fältander

Van Gogh och Barnens Slott och utökade visningar ger Kalmar Slott rekordsiffror.

Bara under julis första två veckor hade över 20 000 besökare hittat till slottet. Och under det första halvåret 1 januari till 14 juli hade slottet 52 175 entrébetalande besökare, en ökning med 31 procent jämfört med 2018. Detta bådar gott för att slå besöksrekordet från 2018. De senaste årens besöksökningar beror bland annat på att slottets öppettider på senare år utökats, liksom utbudet av utställningar, guideturer och evenemang.

– De fina besökssiffrorna är ett kvitto på att de satsningar vi gör uppskattas. Vi vill att ett besök på Kalmar Slott ska vara roligt för hela familjen, oavsett vilken tid på året man besöker oss, säger slottschefen Mimmi Mannheimer.

– Nu under sommaren kan barnen dessutom uppleva äventyret Barnens Slott, som innehåller allt från skådespel till kluriga utmaningar.

Van Gogh Alive - The Experience har också bidragit till att locka besökare. Tisdagar och torsdagar under sommaren görs specialvisningar av utställningen under förmiddagen, Early Bird-presentationer.

Van Gogh Alive bjuder på en färgsprakande upplevelse för sinnena.

– Det är en väldigt vacker utställning, säger Stina Östrand som arbetar i slottsbutiken.

– Citaten och bilderna bildar en mycket fin helhet. Vi i butiken får många glada kommentarer och det är härligt att få känna hur uppskattad utställningen är.

Under torsdagen höll guiden Ebba Wirblad i Early Bird-föreläsningen. Besökarna fick ta del av en nyanserad bild av van Goghs liv och konstnärskap, och hur inflätade dessa var i varandra.

Foto: Ida Fältander

Efter den guidade turen var det dags för besökarna att själva vandra i den stora utställningssalen. Projektionerna i stor skala fyller salen och alla sinnen och bjuder på en sprudlande upplevelse i både ljud och bild. Färgerna flödar och van Goghs liv ges utrymme och tar över.

Många tog sittplats för att lugnt begrunda allt som händer runtomkring. Efteråt hördes många nöjda röster som berättade att de har tänkt komma tillbaka och se utställningen en gång till.

– Det kan krävas mer än en gång för att hinna ta in allt, säger Stina.

– Du kan upptäcka nya detaljer gång efter gång.