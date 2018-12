Kalmarbaserat resebolag vill ställa om till fossilfritt bränsle

Go To Nordics AB, med huvudkontor i Kalmar och försäljningskontor i Skellefteå, har påbörjat ett samarbete med Fly Green Fund med målet att ställa om till fossilfritt bränsle.

Foto: Paul Madej

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att så många som möjligt tillsammans ska ”kickstarta” marknaden för bioflygbränsle i Norden. Av pengarna som kommer in i fonden går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att stötta initiativ som bidrar till att få igång kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

Go To Nordics som arrangerar paketresor med flyg till och från Kalmar och Skellefteå kommer börja bidra till Fly Green Fund med en summa varje år som baseras på antalet resenärer som åkt med bolaget. Utöver det kan företagets resenärer, på frivillig basis, bidra med en egen insättning i fonden genom att välja till det i bokningsprocessen hos Go To Nordics.

- Vi kan med glädje konstatera att det finns en stor enighet bland flygbranschens alla aktörer att ställa om till fossilfritt bränsle. Utmaningen just nu är dock att tillgången inte kan matcha efterfrågan och att produktionskostnaden ännu är för hög. Fly Green Fund har därför en viktig funktion att fylla genom att skapa bättre förutsättningar för att lyckas matcha efterfrågan och tillgången och därmed sänka kostnaden, säger Olle Fält, vd för Go To Nordics, i ett pressmeddelande.