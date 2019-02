Kalmarbo åtalas för flera fall av narkotikasmuggling

En man i 35-års åldern hemmahörande i Kalmar kommun står åtalad för flera fall av narkotikasmuggling, smuggling, brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott.

Mannen anhölls och häktades i slutet av november förra året och nu åtalas han på flera åtalspunkter.

Bland annat ska han ha låtit bli att anmäla flera narkotikaklassade preparat till tullen i samband med införsel i landet. Han ska också ha ertappats med flera narkotikaklassade tabletter och en kniv på sig på allmän plats.

Brotten ska ha begåtts i Ljusdal under 2017 och på Arlanda under 2018. Det ringa narkotikabrottet och brottet mot knivlagen ska ha begåtts i Kalmar under slutet av förra året.

Den åtalade nekar till alla brott som han är misstänkt för.