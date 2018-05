Kalmarbo kallade idrottare våldtäktsman - döms för grovt förtal

Foto: Tomas Löwemo

En man i 65-årsåldern har dömts för grovt förtal vid Kalmar tingsrätt sedan han via Facebook och sms anklagat en idrottsman i 30-årsåldern för att vara en våldtäktsman.

Idrottaren har tidigare tillhört landslaget i sin sport och har känt den dömde mannen sedan skolåldern. Det var bland annat den dömde mannen som fick idrottaren att börja med idrott.

Sommaren 2016 undrade mannen om idrottaren kunde hjälpa en kvinnlig anhörig till honom med bostad, något idrottaren gjorde. Dagen efter polisanmälde kvinnan idrottaren för att ha våldtagit henne under hennes första kväll i idrottarens lägenhet. I förhör med Kalmar tingsrätt uppger kvinnan att hon spydde ner sig själv efter att ha blivit bjuden på vattenpipa och marijuana under kvällen. Idrottaren ska enligt kvinnan ha stoppat in sina fingrar i hennes underliv under tiden han hjälpte henne tvätta sig. Idrottaren ska sedan ha fortsatt ta på kvinnan trots att hon flera gånger sa nej innan de somnade.

Dagen efter ringde hon en vän som i sin tur ringde den nu dömde mannen. Förundersökningen mot idrottaren blev någon månad senare nedlagt i brist på bevis. Idrottaren har hela tiden nekat till brott.

Flera månader senare, i början av 2017 upptäcker idrottaren plötsligt att den dömde mannen skrivit ett inlägg på hans Facebooksida där idrottaren anklagas för våldtäkten av kvinnan. Mannen publicerar även inlägget på åtta andra Facebooksidor varav sju tillhör organisationer, gym och restauranger som idrottaren brukar besöka. Mannen skickar även ett sms med anklagelsen till ägaren till det gym som idrottaren vid tiden tränade vid.

Idrottaren uppger för rätten att utpekandet orsakat honom stor skada och att han tidvis inte ville lämna sin bostad på grund av ryktena och att han ständigt var tvungen att förklara situationen för vänner och bekanta.

Mannen å sin sida erkänner spridningen men menar att den var befogad. Han säger till rätten att hans syfte var dels att varna andra kvinnor för idrottaren samt moraliskt försöka påverka hur denne behandlar kvinnor.

Tingsrätten bedömer emellertid att mannens utpekade inte var försvarligt och att han vid utpekandet visste att utpekandet skulle få mycket stor spridning. Därför döms mannen för grovt förtal. Han får villkorlig dom och ska betala ett skadestånd på 50 000 kronor till idrottaren.