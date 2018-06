Kalmarelever vann internationell fototävling

I Sverige spolar vi ner dricksvatten i toaletten. Samtidigt råder det brist på rent vatten i andra delar av världen. Detta uppmärksammas i ett foto skapat av fem elever på Lars Kaggskolan, som nu tagit hem förstaplatsen i en internationell tävling.

För andra året i rad står elever från Lars Kaggskolan som vinnare av fotokategorin i den internationella tävlingen Young Reporters for the Environment.

Som Östra Småland tidigare har berättat vann Alice Mylläri, Wilma Brasch, Karl Sjöström, Elsa Bråve och Moa Selldén den svenska tävlingen. Bidraget gick därmed vidare till den internationella tävlingen, och nu står det klart att Kalmareleverna har kammat hem förstapriset även där.

Vinnarbidraget, som på engelska heter ”Clean water - a given in the future?”, handlar om överkonsumtionen av rent vatten i Sverige. Samtidigt som vi spolar ner rent vatten i toaletten, lider människor i andra delar av världen av akut brist på drickbart vatten.

– Vi är så glada och stolta att fotografiet kom på första plats även i den internationella tävlingen. Det är ett briljant och innovativt foto som fångar betraktarens intresse från första stund, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, som driver programmet Unga Reportrar i Sverige.