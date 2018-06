Kan använda koloniområdets p-platser om det behövs

Om parkeringsplatserna vid nya Tallhagsskolan inte räcker till finns möjlighet att samutnyttja platserna vid koloniområdena intill, menar Mattias Adolfson (S).

Foto: Anders Johansson

När nya Tallhagsskolan startar blir det, enligt nuvarande planer 100, p-platser tillgängliga. Idag finns 260 anslutning till fastigheten.

De 100 platserna förläggs till en utbyggd parkering på östra sidan av Ängöleden. De p-platser som idag är belägna norr om Brofästet försvinner och blir skolgård.

– Om det skulle visa sig att parkeringarna inte räcker till finns möjlighet till samutnyttjande med p-ytan vid koloniområdet, om används främst under sommarperioden, säger Mattias Adolfson.

– Denna ligger utanför planområdet och finns därför inte med i detaljplanen. Det är heller inget vi planerar att genomföra från start, men den finns som reserv och kan också planeras mer effektivt. Det är en reservyta om det skulle uppstå problem i framtiden.

Mattias Adolfson förklarar att man utgått från kommunens parkeringsriktlinjer, ett samutnyttjande för både besökare till fritidsanläggningar och anställda. Han menar att den stora parkeringen öster om Ängöleden ligger bra till för både kollektivtrafik och cykelvägar.

– Detaljplanen bereds just nu och en del förändringar kommer att ske när det gäller trafiken. Bland annat stängs möjligheten för hämtning och lämning via Rådmansgatan. Infarten via Rådmansgatan blir enbart för boende inom området och arbetsfordon och regleras med en bom.

De trafiksimuleringar som kommunen gjort visar att infarten till skolan, via Gröndalsvägen, klarar av hämtning och lämning.