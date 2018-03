Kända namn i topp på s-listorna

Som nytt andranamn i landstingsvalet utsågs Malin Anell.

Kommunfullmäktigelistan innehåller 72 namn, varav hälften är kvinnor och hälften är män. Landstingsfullmäktigelistan innehåller 20 namn, varav hälften är kvinnor och hälften är män.

Under årsmötet genomfördes även många interna val. Bland annat utsågs Roger Holmbergs att fortsätta att vara ordförande i arbetarekommunens styrelse för två år. Under högtidliga former överlämnades även Hjalmar Branting-medaljer till två av partiets trotjänare, Roger Kaliff, tidigare kommunalråd och regionpolitiker och Elisabeth Gustafsson, ordförande i Södermöre kommundelsnämnd.

De 30 första namnen på kommunlistan är: Johan Persson, Dzenita Abaza, Mattias Adolfson, Marie Simonsson, Roger Holmberg, Marianne Dahlberg, Michael Ländin, Annika Brodin, Nasim Malik, Elisabeth Heimark Sjögren, Steve Sjögren, Anette Lingmerth, Lasse Johansson, Anna Thore, Roger Kaliff, Mona Jaensson, Ola Erlandsson, Ann-Marie Engström, Magnus Uhr, Kristina Podolak-Andersson, Mats Nyblom, Tove Jansson, Magnus Lundén, Helena Olsson, Daniel Abrahamsson, Anna Johansson, Fredrik Persson, Maria Kehagia, Gunnar Nilsson samt Gunilla Johansson

De tio första namnen till landstingsfullmäktige, regionval, är: 1 Anders Henriksson, Malin Anell, Jonas Hellberg, Pia Edin, Olle Hjertqvist, Maria Hammarström, Mattias Adolfson, Marie Fransson, Johan Nyman samt Emma Ahlin