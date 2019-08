Känsloladdade hyllningar till Avicii på Larmtorget

Foto: Erika Landt

På fredagseftermiddagen var det hyllningsstund för den bortgångne artisten Avicii på Larmtorget. Miss Sister ledde hyllningsstunden, där åtta lokala artister fick sjunga varsin Avicii låt.

Under fredagseftermiddagen i Kalmar kunde man höra Aviciis låtar sjungas på Larmtorget. Det var i samband med en hyllningsstund som åtta lokala artister, varav ett band, intog scenen för att hylla den bortgångna artisten. Artisterna som sjöng på scenen valdes via en tävling tidigare i år. Artisterna fick spela in sin cover på en Aviciis låt och sedan valde en jury vilka åtta som skulle få framträda.

Miss Sister, som egentligen heter Ida Gratte, ledde hela hyllningsstunden och inledde själv med en cover på Aviciis låt ”The Nights. Låtarna sjöngs i olika versioner därefter. En av artisterna bjöd på ”Waiting for love”, blandad på engelska och på svenska.

Foto: Erika Landt

Innan hyllningsstunden tilldelade Lion Club Kalmar Lions ungdomsstipendium till Karolina Ryde som är 17 år. Motiveringen till att hon fick stipendiet var att hon försöker hjälpa barn att få en trygg uppväxt i Kalmar och är en av initiativtagarna till barnrättskämparna Patrik Sjöberg och Erik Grönbergs föreläsning i Kalmarsalen.

Foto: Erika Landt

Arrangörer för eventet var Studieförbundet NBV, Destination Kalmar, Kalmar kommun och Suicide Zero.