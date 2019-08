Knöt rep av 16 par byxor vid rymning

Foto: Kriminalvården

Medfångarna knöt ihop 16 par byxor till ett rep och kastade ut genom ett fönster. Mannen försökte klättra upp för fängelsets vägg för att ta sig över stängslet. Nu har Kriminalvården gjort en utredning om rymningsförsöket vid Kalmarfängelset.

Det var den 16 juni som en fånge försökte klättra ut från promenadgården via ett rep av hopbundna kläder. Försöket misslyckades.

Foto: Kriminalvården

Utredningen visar att mannen hade hjälp av minst sex medfångar, som samlat ihop byxor, bundit ihop dem, kastat ut repet samt satt igång ett larm för att förvirra.

Utredaren har samlat med sju personal för att få en bild av vad som hände. Rymningsförsöket anses vara allvarligt.

Mannen som försökte rymma skulle ha blivit villkorligt frigiven den 26 juni. Han var dömd till utvisning efter avtjänat straff. Det finns inga tidigare rapporter om misskötsamhet.

Rymningsförsökte skedde i samband med promenaden på promenadgården vid tvåtiden på söndagen. Det är bara 30 som får vara på promenadgården, så ett antal är kvar på avdelningarna.

När personalen granskat övervakningskamerorna ser de händelserna som föregick rymningsförsöket. En fånge ställer en tvättsäck utanför ett rum, säcken bär in av en annan person, och strax efter går två personer in i rummet. En stund senare trycks ett ”rep” ut genom fönstret. Mannen tar tag i repet och börjar klättra uppför husfasaden.

När en av vakterna upptäcker det springer han mot mannen och rycker i repet. Då är mannen mellan första och andra våningen. Repet har fastnat i taggtråden på stängslet. När vakten rycker i repet faller mannen ner. Han springer tvärs över grusgången och börjar klättra på staketet

En av vakterna springer direkt mot mannen. Samtidigt trycker en av medhjälparna som är kvar på avdelningen på överfallslarmet. Vakterna försöker prata med mannen och få honom att komma ned, och efter någon minut ramlar han ner. Han förs direkt till anstaltens isoleringsavdelning. Också fem av hans medhjälpare förs till isoleringen. Eftersom det saknas platser körs några till häktet.

Utredaren konstaterar att det saknas skydd som kan hindra att saker kastas ut. Att fönstren går att öppna är nödvändigt då rummen kan bli mycket varma sommartid. På avdelningarna finns förråd där klienterna själva kan hämta kläder.

Det dröjde 45 sekunder från det att repet började tryckas ut tills personalen upptäckte det, och det beror på personalens placering promenadgården. De två promenadvakterna hade fokus på att dela ut cigaretter till klienterna och saknade därmed full uppsikt över både klienter och promenadgård. Den tredje vakten var placerad utanför promenadgården. Det är ett avsteg från säkerhetshandbokens anvisningar, men kan vara motiverat och klokt menar utredaren.

Utredaren menar att personalen agerade rådigt och förtjänstfullt

Från det att mannen började klättra på repet till det att promenaden avbröts tog det cirka fem minuter, och cirka åtta minuter innan sista klient tagits in från promenaden. Under hela denna tid hängde repet från fönstret. Under en minut var repet helt obevakat, och utredaren konstaterar att ingen kunde veta om någon av de övriga klienterna hade intentioner att försöka rymma.

Att fokus hamnar på den som försökt att rymma är förståeligt, men det finns ingen anledning att hela larmstyrkan, inklusive larmchefen, eskorterar klienten till isoleringsavdelningen i synnerhet som repet hänger kvar och promenaden pågår, skriver utredaren.

Utredaren menar att ganska lite kommunikation tycks ha skett mellan de olika inblandade, och är kritisk till att kommunikationen skett ineffektivt. En drönare dök plötsligt upp. Det har inte gått att fastställa om drönaren som synes över promenadgården hade rymningsförsöket att göra, eller om det var en ren slump.