Kommentar: Vågar Åkesson sparka Alfsson?

Snart måste Jimmy Åkesson bestämma vad han vill göra med Thoralf Alfsson i Kalmar. Ska den frispråkige bloggaren fortfarande hållas i medlemskapets koppel. Eller vågar man låta honom löpa helt fritt med allt vad det kan innebära av pinsamma avslöjanden.

Efter en anmälan i början av september har Sverigedemokraternas medlemsutskott utrett Thoralf Alfssons framtid i partiet. Snart kommer avgörandet.

För Jimmy Åkesson handlar det inte minst om att försöka kalkylera samman kostnaden för att kasta ut Alfsson ur partiet. SD:s starke man i Kalmar har inte försökt dölja att han har andra planer om medlemsutskott och partistyrelse väljer att ställa ut honom i kylan

Efter många år i partiet och fyra år i riksdagen sitter han på en hel del kunskap och mycket av det bör med SD:s ögon helst ligga kvar i skrivbordslådan.

Att Thoralf Alfssons lite burdusa framtoning inte stämmer med den bild som SD:s ledning vill skapa av sitt parti är uppenbart. Bilden av vilden från Kalmar skapas av den mycket populära bloggen. En av de mest lästa politiska bloggarna i landet. Såväl Alfssons egna inlägg och inte minst kommentarerna, är starkt islamfientliga och inte så verserade som partiledningen önskar.

Alfsson är en motpol till de välklippta SD-företrädarna i mellanblå kostym med väst vi är vana att se i TV-rutan. Att han sedan i kommunala debatter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan te sig närmast timid når sällan längre än till stadshusets väggar.

Frågan är om inte bloggen är det som partiledningen fruktar mest. Att ha en partimedlem på en tämligen underordnad position, vars åsikter lockar väl så många intresserade läsare som vad flera i högsta partistyrelsen kan samla ihop, är förstås ingen dröm.

Men det verkar ha skurit sig nästan omgående mellan Alfsson och partiledningen. Han kom aldrig in i värmen under de fyra år han satt i riksdagen. Förra mandatperioden fick han inte ens chansen att försöka ta sig in i parlamentet. Vid valet den 9 september hamnade han på en plats mycket långt ner på listan.

Man kan tänka sig att det var en del som drog en lättnadens suck när han inte lyckades kryssa sig.

Partiledningens uppskattning av Alfssons insatser visade sig också när Jimmy Åkesson, trots ösregn lockade 1000 personer till ett möte i Cellgraven i början av september. I Kalmar hade man arbetat stenhårt för evenemanget. Men Alfsson blev inte uppkallad och tackad på scenen.

I Kalmar län har också Sverigedemokraterna exakt den företrädare man vill ha. Mattias Bäckström-Johansson, från Oskarshamn, skulle aldrig komma på tanken att offentligt torgföra en del av de åsikter som nu granskas av medlemsutskottet

I Kalmar är Thoralf Alfsson detsamma som Sverigedemokraterna. Men han är inte lika stor utanför kommungränsen, med undantag för följarna av bloggen. Bland sympatisörerna i Kalmar har han en mycket stark ställning och blev kommunens näst mest kryssade politiker, efter kommunalrådet Johan Persson.

Men Sverigedemokraterna i kommunen har inte speciellt starkt stöd, det var betydligt färre kalmarbor som valde partiet i kommunvalet än i riksdagsvalet.