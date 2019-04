Kosläpp ställs in på vissa platser i landet - men inte i Kalmar

Foto: Andreas Bendroth

De senaste dagarna har det varit mycket prat och skriverier om djurrättsaktivister som hotar förstöra vårens kosläpp runt om i landet. I Kalmar län verkar dock de flesta gårdar varit förskonade från detta.

De populära kosläppen då boskapsdjur släpps ut på vår och sommarbete har ställts in på flera bondgårdar i Sverige efter att lantbrukarna mottagit allvarliga hot från djurrättsaktivister.

Det är ett flertal gårdar i Gästrikland som har valt att inte hålla de traditionella betessläppen i år, då militanta djurrättsaktivister har uppmanat till att ”störa” på flera event i landet. Hoten och trakasserierna har i vissa fall bedömts som så pass allvarliga att mejeriföretaget Arla har valt att polisanmäla.

– Vi har sett ett ökande antal aktioner i samband med våra kosläpp. Det har gjort att våra medlemmar känner en ökande motvilja att visa upp sina djur och sina gårdar. Kosläppen ska vara roliga familjeaktiviteter. Inte något där besökarna riskerar utsättas för hot och glåpord, säger Arlas vd Patrik Hansson till ATL, Lantbrukets Affärstidning.

– Vi har inte mottagit några hot i år. Men i fjol ringde de kvällen innan släppet och sa att de skulle komma och demonstrera. De sa att de skulle vara fredliga och det var de också, säger Ingeli Ivansson, en av ägarna till Rugstorps lantgård i Rockneby.

Vad tycker du om dessa hot som varit mot andra gårdar, som kanske inte varit lika fredliga?

– Det är inte värdigt människor att hålla på och hota på det viset, på grund av någons yrkesval. Det behövs krafttag för att komma till botten med det här, säger hon.

Inte heller på Brokagärde Ekogård i Nybro har de mottagit några hot.

– Men vi är väldigt medvetna om att det förekommer, säger Amanda Andersson, dotter till ägaren av gården.

Vad är din inställning till kosläppen?

– Jag tycker att djurhållningen ska visas upp och att det svenska lantbruket är något som vi ska vara stolta över, säger hon.

Och vad tänker du om aktivisterna?

– Vi bjuder gärna in folk att kolla på vår djurhållning och produktion, men det är tråkigt om det sker på just kosläpps-dagen för då får den ett annat typ av fokus. Vi är en väldigt öppen gård, men just den dagen känns inte lämplig för sådant utan vi vill då kunna lägga vårt fokus på familjer som vill njuta av kosläppet, säger Amanda Andersson.

Det kosläpp som brukar dra mest folk i Kalmar är Arlas kosläpp på Naturbruksgymnasiet i Ingelstorp. Vi har sökt gården för att se hur det ligger till hos dem, men inte fått någon kontakt.