Kraftig ökning av antalet anmälda brott

Antalet anmälda brott ökade kraftigt i Kalmar län förra året. 2017 anmäldes 63 brott om dagen. Kalmar och Oskarshamns kommuner tillhör dem där ökningen är störst, 13 procent fler anmälningar jämfört med året innan.

Strax innan påskhelgen kom Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med slutgiltig statistik över antalet anmälda brott 2017. Siffrorna är nedbrutna på kommun.

Det var inte så kul läsning fler bland andra kommunalrådet Dzenita Abaza (S), kommunalråd och ordförande i Kalmars lokala brottsförebyggande råd. Kalmar har målsättningen att vara en av Sveriges tryggaste residensstäder. Men 2017 tycks man inte ha närmat sig det målet.

Antalet anmälda brott i Kalmar ökade från 6162 till 7059 på helår. Om man tar hänsyn till en ökad folkmängd har ändå antalet brott per invånare ökat med 13 procent. Nästan alla brottstyper ökar. Våldtäktsanmälningarna ligger på plus 25 procent, anmälda misshandelsfall ökar, tillgrepp av fordon är upp 32 procent, inbrotten plus 12 procent och narkotika- och alkoholbrott är upp 29 procent.

Dzenita Abaza är medveten om ökningen.

– Det är något vi lyft upp i brottsförebyggande rådet säger hon. Av polisen har vi fått uppgiften att ökningen till stor del består av cykelstölder och källarinbrott.

– Vi påverkas av att Kalmar är en attraktiv residensstad, där det händer mycket. Det kommer många människor hit, här är många evenemang, som dessutom är gratis. Det lockar många människor och då ökar också risken för brott.

Kommunen har beslutat att anställa egna ordningsvakter för att patrullera på staden under kvällarna på helger och under speciella riskdagar. Man har också ett samarbete med IFK Kalmar och har ordnat trygghetsvandringar i stadskärnan. De ska nu spridas till Lindsdal.

– Dessutom har vi nyligen invigt vår nya Larmcentral och den närheten tror jag bestämt kommer att leda till ökad trygghet, säger Dzenita Abaza.

De så kallade jämförelsekommunerna, Växjö, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad ökar inte antalet anmälda brott på samma sätt som Kalmar. Där minskar antalet anmälningar, förutom i Karlskrona där antalet i det närmaste är konstant.

Högst antal anmälda brott i förhållande till folkmängden har Emmaboda kommun. Så har det varit i flera år och mycket beror på festivalen som lockar många. Kommunen är i topp också 2017 men antalet anmälningar har minskat ordentligt, minus 12 procent. Inbrott, misshandel och bilstölder har minskat. Däremot är det nästan en fördubbling av antalet alkohol- och narkotikabrott, det mesta kan hänföras till polisens insatser under festivalen.

Den största ökningen av anmälda brott finns i Torsås, plus 22 procent och Vimmerby plus 29 procent.