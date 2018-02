Krusenstiernska räddas

Han menar att det går att utveckla Krusenstiernska och öppna upp kulturarvet så att fler besökare få ta del av miljön.

– Vi går in med mer resurser och ska bygga verksamhet som ger intäkter, precis som vi gjorde med Kalmar slott. Där gick Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk in med sammanlagt 80 miljoner kronor, 40 från oss, under tio år.

Bland annat har det byggts hiss i slottet, och en ny restaurang, och satsningen på Barnens slott har blivit en succé. Förra året räknades 85 000 besökare in.

Också Krusenstiernska räknar sina besökare i tiotusental.

– Det är 30 000 som går på teatern, och vi serverar kaffe till 30 000, och då är inte alla förskolegrupper inräknade, säger Sven-Evert Arvidsson som är ordförande i Stiftelsen Krusenstiernska gården.

Han är glad över beskedet efter kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det kommer att bli jättebra! Nu tar kommunen hand om allting, alla de stora kostnaderna. Nu ska gården räddas och det är mycket som ska åtgärdas.

Det är inte bara trädgården som ska åtgärdas, utan också byggnaderna.

– Det är en som håller på att ramla kull som serviceförvaltningen jobbar med, det är en hel hörna som har ruttnat upp.

Just nu är det vinterstängt i gården. Men den 15 maj slås dörrarna upp för säsongen.

- Krusenstiernska är en fantastisk pärla som vi måste vara rädda om, säger Sven-Evert Arvidsson.