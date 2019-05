Krusenstiernska välkomnar sommaren

Foto: Ida Fältander

I måndags öppnade Krusenstiernska gården för säsongen och personalen ser fram emot vad som komma skall.

Regnet hänger i luften och himlen är molntung. Utanför Krusenstiernskas höga röda staket virvlar grus och blomblad omkring i vinden. Ett fåtal besökare har trotsat den nästan vintriga blåsten och lockats in genom entrén. De sitter och kurar tätt tillsammans på de vita parkbänkarna. Naturen tycks inte ha vaknat ur sitt vinteride riktigt än, men grönskan och de glatt hälsande anställda är mycket hjärtlig och varmt välkomnande.

Personalhandledaren Liselott Shatri kommer ut på trappan bredvid caféet.

– Det tar ett tag att öppna och städa undan vintern här, säger Liselott muntert. Under tiden bryter solen fram för en stund och i läsidan mot husgaveln verkar den varmaste årstiden plötsligt inte alltför långt borta.

Än så länge är det mycket tidigt på säsongen. Krusenstiernska gården öppnade så sent som den 6 april och caféet ska hålla öppet sju dagar i veckan fram till midsommar, då det är premiär för årets sommarteater, Trassel, med bland andra Robert Gustafsson och Mikael Tornving.

Medan teaterföreställningarna pågår håller caféet stängt på helgerna. I augusti sedan, blir det återigen öppet alla dagar fram till 29 september, om vädret tillåter. Men ifall hösten väljer att komma tidigt, kanske också trädgården stänger tidigare än tänkt.

Foto: Ida Fältander

Liselott Shatri ser mycket positivt på den vår och sommar på Krusenstiernska som precis inletts. Det mesta är som förut. Caféet kommer fortfarande baka både gluten- och sockerfritt samt bjuda på pajer av gårdens frukter och bär. Mycket av det som finns att smaka kommer i år att bakas av två kommunala verksamheter.

Gemenskapen mellan de anställda är också den lika god som förut. Liselott betonar att de alla är som en familj som samarbetar och stöttar varandra i alla lägen. En av årets nyheter är att caféet har öppet på helger och därför är personalstyrkan förstärkt.

– Det känns bra, säger Liselott. -Vi är ett glatt gäng med många nationaliteter som har mycket att tillföra och bidra med. Ytorna är inte så stora här, cafébyggnaden är till exempel mycket liten, och därför är sammanhållningen väldigt viktig mellan oss.

Den förra sommaren må ha varit mycket varm och lång men det klarade personalen bra tillsammans med gästerna och med ett gott humör. För Liselott gör det därför inget om denna sommar blir lika het som den förra. Tvärtom var sommaren 2018 ett riktigt glädjeämne.

– Jag har nog aldrig varit med om att så många glada människor har skrattat och hjälpts åt, säger Liselott och ler brett. - Gården har inte många sittplatser under tak. Vi har det lilla lusthuset som rymmer tolv gäster och partytältet som rymmer desto fler och ibland bokas till vigsel eller för större sällskap. Men vi hjälptes åt att bära ut bord och stolar i skuggan och det gick åt mycket vatten och glas!

Foto: Ida Fältander

Medan hon pratar vidare kommer två medarbetare fram. Maliha Abdi Nor och Zakia Sultani instämmer i att den goda atmosfären genomsyrar arbetet.

Maliha Abdi Nor berättar att hon kom från Etiopien 2011 och nu trivs mycket bra med sitt jobb på Krusenstiernska. Zakia Sultani är nyanställd sedan andra maj. De instämmer båda i att det är stärkande att få arbeta i naturen och den klara luften.

– Det finns ingen stress, berättar Liselott. - Gästerna kommer inte in under tidspress med trettio minuter på sig att fika. De kommer in för att koppla av och njuta.

Stamgästerna gör personalen extra varm om hjärtat. Liselott nickar mot en äldre dam som sitter en bit bort. Damen besöker dem flera gånger i veckan.

- Det är sånt vi bara ler och njuter av!

Med olika modersmål på samma arbetsplats kan förstås språket ibland bli svårt och det kan bli missförstånd och felformuleringar. Men det ordnar sig alltid.

När det är dags för fotografering kramar de ömt om varandra och har inga svårigheter att le brett. Snarare har de svårt att sluta skratta och skämta. Humöret är högt.

– Man känner sig välkommen här, säger trion unisont och de tycks alla stråla av glädje.