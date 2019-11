Kulturministern vill inte kommentera nedläggningen

Foto: Filip Sjöfors/Smålandsposten

Östra Småland sökte under måndagen och tisdagen kultur- och demokratiminister Amanda Lind, som nästan fick ett dygn på sig att kommentera faktumet att ännu en tidningsröst, i form av Östra Småland och Nyheterna, tystnar.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind fick via sin pressekreterare frågor om bland annat nedläggningen, presstödet, bristen på konkurrens mellan dagstidningar och vad det innebär när den breda samhällsdebatten i ett demokratiskt samhälle försvinner. Hon fick dessutom hälsat till sig att ett kort svar på utvalda frågor är bättre än inget svar alls.

Östra Småland och Nyheterna är inte ensamma om ett kärvt läge. Dagbladet och Folket har också tvingats till nedläggning och samma öde har även drabbat Västmanlands nyheter.

En rapport som släpptes under måndagen för Reuters Institute For the Study of Journalism har rubriken ”What can be done?”. Den har gett eko i mediesverige. Till exempel riktar sig DN:s Martin Jönsson både till politiker och medborgare när han skriver att ”I Reuters-rapporten sammanfattas det utmärkt: det handlar om bristen på pressfrihet, om bristen på finansiering och bristen på framtidshopp”.

Det kom aldrig något svar från Amanda Lind. Hennes pressekreterare lät hälsa att ”ministern hade gärna kommenterat, men tyvärr kommer hon inte kunna göra det idag”.