Kyrkan får betala varje samtal till jourhavande präst

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dygnet runt kan den som ringer till SOS Alarm bli kopplad till jourhavande präst. Men larmcentralen tar betalt för varje samtal som förmedlas till själavårdare. Nu vill en statlig utredning dessutom att kostnaden ska höjas.

Fler än 200 samtal per dygn kopplas till jourhavande präst. Under hela förra året var det 107 000 personer som kontaktade verksamheten. Topparna är under december och de stora helgerna. För närvarande betalar Växjö stift årligen 210 000 kronor till SOS för att samtalen förmedlas till någon av de präster som utbildats för att ha jour. Linköpings stift, dit de mellersta och norra delarna av Kalmar län tillhör, betalar 250 000 om året för samma tjänst.

Jourhavande präst kostar Svenska kyrkan 18 miljoner om året. Samtidigt betalas 1,9 miljoner till SOS Alarm för den tekniska tjänsten.

Kostnaden för ersättningen till präster som har jouren, är omkring 2 miljoner tillsammans för de båda stiften, Växjö och Kalmar.

En statlig utredning föreslår nu att avgiften för larmbolaget kraftigt ska höjas för att full kostnadstäckning ska uppnås.

Erik Sidenvall är enhetschef på Växjö stift. Han berättar att sju präster är engagerade i jourverksmaheten och att det därtill kommer viss administration.

– Vi ser att det är en viktig verksamhet. Efterfrågan blir allt större. Samtalen kan handla om allt från djupa livskriser till att bara ha någon att tala med. Långt ifrån alla som ringer är religiösa.

Han menar att det förstås finns en ekonomisk smärtgräns, därför oroar utredningens förslag om höjda avgifter.

– Men man blir också betänksam över hanteringen av organisationer i civilsamhället som vill hjälpa till. Det kan gälla såväl kyrkan som sjöräddningen. Vi har medvetet gått in i SOS Alarm, därför att vi tyckt det var den bästa lösningen. Annars finns ju möjligheten att bygga en helt egen verksamhet.

SOS Alarms larmcentraler, där man hamnar när 112 slagits på telefonen, ägs av staten, landstingen och kommunerna.

Förutom larmen till ambulans, polis och brandkår förmedlas också en del tjänster till externa aktörer, dit hör jourhavande präst och sjöräddningen, som också riskerar höjda avgifter.

– SOS Alarm är en förhållandevis liten organisation, säger presschefen Helena Söderblom. Vi har en budget på 180 miljoner årligen. Det gör att alla extra åtaganden för oss, påverkar kärnverksamheten.

– För SOS Alarm spelar det ingen roll om kostnaden täcks genom extra anslag från staten eller via de organisationer som använder våra tjänster.

Jourhavande präst är kostnadstäckt i Alarmeringsavtalet som det är idag, säger Helena Söderblom. Det som svenska kyrkan betalar för är den tekniska lösningen som möjliggör vidarekoppling.

Den nya utredningen om verksamheten är på 900 sidor och man har inte hunnit analysera vad den betyder.

– Så vi får nog helt enkelt analysera ytterligare och avvakta besked från utredarna hur de har tänkt i det här fallet. Vi tycker att frivilliginsatser och det civila samhället är otroligt viktiga och bör bejakas. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att det finns tydliga avtal så att alla vet vad som gäller och vilket ansvar som vilar på respektive aktör.

Hon berättar att larmen till Sjöräddningen utvecklats så att det numera inte bara handlar om direkt livräddande insatser utan också assistans vid motorhaverier.