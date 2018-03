L intresserat av tomma tomter i stan

Foto: Anders Jönsson

Liberalerna är intresserat av att göra Kalmar mer tätbebyggt. Inför kommunfullmäktige ställer därför Carl-Henrik Sölvinger (L) frågan om kommunen kan se över tomter centralt istället för att fortsätta anlägga nya bostäder långt ifrån stadskärnan.

Kalmar och de närliggande orterna har vuxit fram under olika perioder, därför har idén om stadsplanering varit annorlunda under tidens gång. Carl-Henrik Sölvinger frågar därför om det är möjligt, under rådande bostadsbrist och fastighetspriser, att se över de ”lucktomter” som bildats.

Han menar att det även är en fördel att de här områdenas infrastruktur i form av vatten och avlopp, fiber, vägar och skolor redan är utbyggt. Därför tycker han att kommunen skulle kunna sälja de här tomterna, för bostadsbebyggelse, och därför slippa använda ny mark när de bygger nya bostadsområden.

Därför ställer Carl-Henrik Sölvinger frågan till Mattias Adolfsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, om ifall kommunen skulle kunna inventera och se över tomter i tätorterna för att göra Kalmar mer tätbefolkat.