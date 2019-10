Laila Naraghi (S): ”Inte rimligt att det ska vara såhär”

Foto: Karin Lagerström/Barometern-OT

Riksdagsledamoten Laila Naraghi (S) reagerade på artikeln om att en larmoperatör inte ville skicka ut polis när småbarnsmamman Sagas fönster slogs sönder mitt i natten. Nu vänder hon sig till inrikesministern med en fråga.

Det var i förra veckan som tidningen skrev om småbarnsmamman Saga Salonen i Ruda som natten till torsdagen precis hade gått och lagt sig när hon hörde flera höga smällar. Hon gick upp direkt för att se vad som hade hänt och det visade sig att fönsterrutorna till både vardagsrum och kök hade krossats. Sagas två barn, två och fyra år, sov i en annan del av lägenheten men vaknade och blev rädda. Själv rusade hon ut för att se vad som stod på men såg inte någon.

När hon då ringde polisen fick hon beskedet från larmcentralen att polisen inte skulle komma om ingen gärningsman syntes till. Hon hänvisades istället att göra en telefonanmälan och kontakta brottsofferjouren.

När Laila Naraghi (S), riksdagsledamot, läste om fallet i tidningen reagerade hon starkt.

– Det är inte rimligt att det ska vara såhär. Såhär ska man inte behöva bli bemött. Småbarnsmamman gjorde det som alla skulle göra i den situationen - hon ringde polisen. Svaret hon fick är helt oacceptabelt, säger hon och fortsätter;

– De flesta kan nog föreställa sig hur det skulle vara att stå där mitt i natten med två små barn, när okända personer gjort sönder ens fönsterrutor. När man vänder sig till polisens larmcentral måste samhället visa sin styrka.

Under tisdagen lämnade Laila Naraghi, i sin roll som riksdagsledamot, in en fråga till inrikesminister Mikael Damberg via regeringskansliet. I frågan tog hon upp fallet med Saga Salonen som exempel.

– Jag frågar inrikesministern vad han avser göra med de här bristerna i larmcentralens verksamhet. Vilka åtgärder vill han se? Och hur tycker han att man ska följa upp det här? Det är hos polisen det sker, men det måste även lyftas till en politisk nivå.

Vad skulle du själv vilja se för åtgärder?

– En sak jag tycker skulle vara rimligt är att samtal kopplas fram så att polisen där vi bor får information om det inträffade. Det är klart att man ska få komma fram till polisen i Kalmar län, säger Laila Naraghi.

Hon hänvisar till artikeln om Saga Salonen. Där uttalar sig Anders Hultman, som är förundersökningsledare vid polisen:

"Jag har varit med om liknande skräckexempel där brottsoffren uppmanats att städa upp brottsplatsen och det varit omöjligt i efterhand att jobba vettigt. Vår arbetssituation är orimlig just nu, inte minst på utredningssidan”, sa Anders Hultman i den artikeln och uttryckte att de i ett sådant här fall borde ha skickat en patrull om det funnits möjlighet.

Laila Naraghi önskar att man lyssnade mer på de poliser som finns i närområdet.

– Här ger förundersökningsledaren uttryck för att det finns brister. Jag vill gärna höra vad poliserna själva tycker om detta och jag anser att det är viktigt att lyssna på polisen lokalt och regionalt, men även på vad ministern har att säga. Sedan får vi se om det behövs nya regler. Det behöver komma upp på en politisk nivå för det här får inte gå obemärkt förbi. Larmcentralen ska sköta sina uppgifter på ett bättre sätt.

Socialdemokraterna har tidigare lyft frågan om att den svenska poliskåren bör utökas. De anser att det behövs 10 000 nya poliser, fördelade över hela Sverige.

– Då borde vårt län kunna få åtminstone 240 nya poliser, sett utifrån vår befolkningsstorlek, alltså en rejäl förstärkning. Det som har inträffat här är ett problem som finns hos larmcentralen, men om polisen ska vara närvarande behövs även fler poliser, säger Laila Naraghi.

Hon väntar sig ett svar på sin fråga till inrikesminister Mikael Damberg inom de närmaste veckorna.