Landsbygdsministern diskuterar vattensituationen på plats i Kalmar

Foto: Claudio Bresciani/TT

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) kommer till Kalmar på fredag, den 17 maj, för att träffa Länsstyrelsen i Kalmar län och diskutera vattensituationen samt det förebyggande arbetet inför eventuell vattenbrist.

Tidigare under våren anordnade landsbygdsministern ett möte om vattensituationen på Gotland med berörda aktörer. Nu går resan vidare till Kalmar för möte om vattensituationen på nationell nivå. Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är fortsatt under de normala i stora delar av landet och i de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under de normala i stora delar av Götaland och Svealand.

Mot bakgrund av nuvarande situation och de senaste årens värme och torka beslutade regeringen nyligen att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län. Länsstyrelserna ska enligt uppdraget också redovisa vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en vattenbristsituation. Länsstyrelsen i Kalmar län har uppdragits att samordna genomförandet och redovisa resultaten den 20 maj och den 15 juli.

- Kommunerna är ansvariga för vattenförsörjningen och från regeringens sida följer vi noga rapporteringen om vattensituationen i landet. Om vi går ytterligare en varm och torr sommar till mötes kommer det att behövas förberedelser inför eventuell vattenbrist. För mig är det viktigt att införskaffa tidig och fördjupad information om situationen och att ha en god dialog med de delar av Sverige som ser ut att bli mest berörda, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Landsbygdsministern kommer under fredagen också att besöka Mörbylångas nybyggda vattenverk. På eftermiddagen besöker Jennie Nilsson Socialdemokraternas valstuga när den invigs inför slutspurten i EU-valet.