Landstinget köper ut semestern

Ett sätt att lösa personalbristen under sommaren har varit att Landstinget köper ut den ordinarie personalens semester. Väljer personalen att tacka ja till erbjudandet får de lägga sin semester på antingen våren eller hösten.

– Landstinget ger en ersättning om man jobbar heltid juni, juli och augusti istället för att ta sin semester. Det är som det vore något bra och att man får någon slags guldmedalj för att man ställer upp, fast det egentligen tär på personalens hälsa.

Sjuksköterskan ”Kim” betonar att det är ett frivilligt val samtidigt som det pressade läget kan göra det svårt att tacka nej. Flera är missnöjda med sin arbetssituation men få som säger det högt, menar Kim.

– Vet man om att det är ont om personal och de frågar om man kan tänka sig att lägga sin semester senare emot en ersättning, tror jag man har svårt att säga nej. Det är nog många i gruppen med som har åsikter men som inte vågar säga vad de tycker, på grund av rädsla.

Trots att det är av välvilja som många ställer upp kan det i slutändan göra att situationen blir värre, tror hen.

– Gruppen i sig försöker rädda organisationen och ställer upp och jobbar dubbelt. Kruxet är att ledningen tänker att vi klarar oss med den personalstyrkan och att vi inte behöver några extraresurser. Visst att vi räddar upp det men då får vi ingen rast eller tid för återhämtning. Vi gör allt för att patienten ska må bra.

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor blir utbrända, berättar Kim.

– Jag känner flera som kommer tillbaka och arbetstränar. De ångrar ibland sitt yrkesval eller att de tog det där extra passet som blev droppen. När man går in i väggen tar de bara in en ny och när de har kört slut på dem tar de in nya igen.

Eftersom förutsättningarna inte är optimala är det omöjligt att ge den vården som de egentligen vill ge patienterna.

– Vi förväntas var på topp och ge professionell vård. Jag försöker ge mitt absolut bästa men det räcker inte till. Men det spelar ingen roll hur mycket vi än går på knäna. Det är ingen som räddar oss. Samtidigt tror jag inte att läget på sjukhuset här är unikt.

Hur tänker du kring framtiden, vill du fortsätta att arbeta inom sjukvården?

– Något år till men jag tror inte att jag kommer orka så länge till. Det är fler än jag som känner så. I den takten som man skär ner vårdplatser i nu kommer det snart inte finnas kvar någon vårdplats. Det krävs att villkoren blir bättre för sjuksköterskor.