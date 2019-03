”Långtidsprognosen är fortsatt torka”

Foto: Arkivbild

De stora snömängderna har, än så länge, uteblivit. Regnet som faller dunstar snabbt när vinden blåser torrt. Det märks på grundvattennivåerna.

En liten återhämtning har trots allt skett. Enligt SMHI har nederbörden varit något över det normala, samtidigt som snömängden i Götaland har varit mindre än normalt.

”I de små grundvattenmagasinen har en återhämtning skett och grundvattennivåerna bedöms återhämta sig tillräckligt vid normala nederbördsmängder för enskild vattenförsörjning”, skriver myndigheten i en nulägesbild från den 18 februari.

Men enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är de faktiska nivåerna i de små magasinen mycket under de normala längs kusten från Skåne hela vägen upp till Uppsala, och från kusten hela vägen in till Vänern.

”I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala och den nederbörd som kommit under vintern är inte tillräcklig för att de stora magasinens nivåer ska återgå till det normala”, skriver SMHI.

Foto: SGU

– För vår del ligger grundvattnet på ungefär samma nivåer som för ett år sedan. Vissa ställen ligger lite lägre, andra lite högre. Vi jobbar med stora grundvattenmagasin. Även ytvattenmagasin som vi använder för grundvattenförstärkning håller på att återhämta sig, säger Harald Persson på Kalmar Vatten AB.

Vad gör ni för att säkra vattentillgången?

– Vi kompletterar successivt med fler brunnar mer eller mindre årligen. För den långsiktiga planeringen har vi systemutredningar igång för framtagande av kompletterande helt nya vattentäkter, säger han.

Vad tror du om sommaren 2019?

– Utifrån vattensituationen just nu har vi inga indikationer på behov av kommunalt bevattningsförbud i sommar, säger Harald Persson.

Foto: Patric Söderström

När det gäller Oskarshamns kommun så använder de till största delen ytvattentäkter, det vill säga sjöar, för dricksvattenproduktion. Sjön Hummeln togs i bruk som vattentäkt för Oskarshamns stad under hösten 2016.

– Inför våren 2019 har tekniska kontoret haft dialog med tillsynsmyndigheten länsstyrelsen med syfte att ha möjlighet att spara en större del av vårfloden i Hummeln för sommarens behov istället för att släppa ut vattnet i Virån och vidare ut i havet under våren, säger Charlotta Karlsson, VA-chef på Tekniska kontoret i Oskarshamns kommun.

Oskarshamn kommun deltar i den länsgemensamma kampanjen ”Vattensmart” där kamelen ”Törsten” uppmanar till sparsamhet med vattnet.

– Hummelns nivå har ökat under den senaste månaden och förhoppningsvis fortsätter ökningen ytterligare två månader. Just nu ligger sjöytan på medelnivå. Under förra årets varma sommar motsvarade avdunstningen mer än tio centimeter nivåsänkning per månad. Oskarshamns vattenbehov motsvarar två centimeter per månad. Bevattningsförbud införs om sjönivån blivit så låg att endast vattendomens minimiflöde ut ur Virån ska släppas och långtidsväderprognosen är fortsatt torka, säger Charlotta Karlsson.