Länsfinalister klara i ung musiktävling

Foto: Sara Westerberg/Imagine Sverige

I helgen var det dags att plocka fram länsfinalisterna i musiktävlingen Imagine. Delfinaler hölls i Nybro och Västervik.

I helgen hölls i länet två delfinaler för musiktävlingen Imagine, som tidigare kallades Musik Direkt. Deltävling 1 gick av stapeln i Västervik på ungdomshuset Mejeriet i samarbete med bildningsförbundet Sensus och arrangörsföreningen KUNG. Deltävling 2 hölls i samarbete med organisationen Fryshuset i deras lokal i Nybro.

Totalt sett var det 15 musikakter inom olika genres och sammansättningar som ställde sig på de två scenerna för att tävla om 8 finalplatser till Regionfinalen som hålls i Kalmar 29-30 mars.

Vid båda delfinalerna fanns en jury på plats som leddes av Malin Moessner, musikprofil från Kalmar. Denna plockade fram följande åtta deltagare till finalen:

Deltävling 1 Västervik: Leo Hertzberg (Borgholm), Ardiana Gimoli (Hultsfred), T & The Rex och Out of Sync.

Deltävling 2 Nybro: Darjin Anwar (Kalmar), Thor Kholenda (Torsås), Linnea Roslund (Kalmar) och Deserted (Kalmar).

Imagine är Sveriges bredaste livemusiktävling för unga artister mellan 13 och 21 år och hålls i totalt 14 län runt om i Sverige.