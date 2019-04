Länsmuseet skulle förmås att driva Eketorp en sommar till

Foto: Jennifer Alm

I slutet av januari var länsmuseet tvungna att ha ett besked om sommaren. Sex dagar efter sista deadline fick museet beskedet att de hade nio månaders uppsägningstid att driva vidare Eketorp en sommar till.

– Vi behövde besked 31 januari. 6 februari tog Mörbylånga fram ett avtal från 2006 som sa att vi hade nio månaders uppsägningstid. Jag blev lite paff. Men sedan kollade jag upp det, och avtalet hade gått ut 2014. Så det finns inget gällande avtal, förklarar museichef Örjan Molander.

Under 2018 har länsmuseet och Statens fastighetsverk diskuterat med Mörbylånga kommun om en framtid för Eketorps borg. Statens fastighetsverk erbjöd möjligheten att ta fram en gemensam utvecklingsplan. Samma metod har använts för att stärka och utveckla Borgholms slott och Kalmar slott. Mörbylånga, SFV och länsmuseet skulle gemensamt satsa en miljon kronor per år under fem års tid.

Den 11 december gav länsmuseets styrelse klartecken, men villkoret från länsmuseet var att Mörbylånga kommun skulle vara med och dela på risken.

– Vi var beredda att ta 50 procent av eventuella underskott under femårsperioden, men vi klarar inte att ta allt. Länsmuseet har täckt upp med sju miljoner kronor sedan 2005, och sett resultatet för 2018 bli 680 000 kronor back på en omsättning som är 3,5 miljoner kronor. Något måste göras för att dela de ekonomiska riskerna med fler parter även om alla naturligtvis skulle satsa framåt mot en bättre och mer stabil ekonomisk situation med utrymme för utvecklingsinsatser.

Beskedet från Mörbylånga kommun var att presidiet skulle ta upp frågan 14 januari.

– Efter det mötet fick vi beskedet att de inte haft tid att ta upp frågan och skulle istället ha nytt möte två veckor senare, berättar Molander.

Det började dra ut på tiden, kände länsmuseet. De ville få besked senast siste januari, just för att det tar tid att rekrytera personal och att annonsera inför säsongen.

– När man väl dragit igång en säsong är det är det svårt att bromsa och endast full fart framåt gäller.

Mörbylånga ville ha ett gemensamt möte och sa att de kunde träffas 6 februari, och länsmuseet accepterade den tiden.

Vid det mötet förklarade Mörbylånga kommun enligt Örjan Molander att länsmuseet inte sagt upp avtalet, och då måste driva borgen i nio månader till.

Örjan Molander berättar att han blev tagen på sängen och gick hem för att kolla detta. Det visade sig att avtalet Mörbylånga hänvisat till hade ersatts av ett nytt avtal 2009, och det hade sedan förlängts fram tills det gick ut 2014.

Det var enligt Molander nu som Mörbylånga också sa absolut nej till att vara med och dela risken.

– Det var då jag började leta andra möjligheter/öppningar. Tyvärr utan framgång.

Ett nytt möte ordnades den 8 februari och Molander fick i uppdrag att komma med ett alternativt förslag på hur 2019 kunde genomföras. Ett förslag skickades in till kommunen och fastighetsverket.

Molander förklarade nu att de behövde besked senast 14 februari.

– Vi kunde inte dra på det längre. Vi hade 450 barn som var uppbokade på besök och ville ha besked och all annonsering för säsongen var tvungen att beslutas om.

– Kommunen gav nu besked att länsmuseet och fastighetsverket tvungna att ordna avtal mellan sig. SFV svarade med att dra tillbaka erbjudandet om en utvecklingsplan på grund av oklarheterna med Mörbylånga. Så den frågan var död. Nu handlade det om ifall 2019 skulle bli ett övergångsår.

I samma veva förklarade SFV att de var tvungna att skriva hyresavtal och ta ut hyra för borgen, något de inte gjort tidigare. Det blev alltmer en situation Moment 22.

Den 15 februari kontaktade Molander Mörbylånga och meddelade att länsmuseet avsåg att ta beslut om att inte genomföra sommarsäsongen 2019. Kommunen var införstådda med detta och konsekvenserna. Även fastighetsverket kontaktades en sista gång för avstämning. Diskussionerna hade kommit till vägs ände.

När länsmuseet på tisdagen 19 februari gick ut offentligt med beskedet, dröjde det inte lång stund innan Mörbylånga sa att de ville ta över.

– Vi blev förbluffade. Situationen hade helt förändrats, säger Molander.

Länsmuseet inledde avvecklingen av Eketorp och inväntade besked om hur driften ska skötas framöver.

– Nu ringer det hela tiden personer som undrar vad som händer och om bokningar blir av. Det är en djupt olycklig situation som vi beklagar, berättade Molander när intervjun gjordes.

Sedan dess har det blivit klart att Stefan Ahlgren blir ny projektledare, och att Mörbylånga planerade att öppna Eketorp för säsongen i april. Enligt turistguide öppnar de 18 juni.