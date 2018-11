Dieselutsläpp i hamn – måste saneras

Foto: Andreas Yngvesson

En misslyckad tankning av en båt är troligen boven bakom ett dieselutsläpp i vid Hamnkrogen i Kalmar på förmiddagen.

Räddningstjänsten behöver ta hjälp av Sjöräddningen för att kunna sanera utsläppet.

Larmet kom klockan 10.29 och det uppgavs då röra sig om diesel på en yta om cirka 50 gånger 50 meter. Räddningstjänsten var snabbt på plats för att kontrollera utsläppet.

– Uppringaren sa till SOS att han sett en båt tanka i morse och sen stack den iväg snabbt. Så vi misstänker att det är därifrån utsläppet kommer, säger räddningsledare Peter Berg.

Foto: Andreas Yngvesson

Berg och hans kollegor inspekterade platsen för utsläppet för att komma fram till hur de på bästa sätt skulle sanera.

– Det är ingen speciellt stort utsläpp men det sträcker sig längs med bryggan och om vi vet inte om det har drivit in under bryggan. Då har vi svårt att komma åt och behöver ta hjälp av sjöräddningens skoter som kan komma in under bryggan, säger Peter Berg.