Larmtorget fylldes med country

Under torsdagskvällen förflyttades Larmtorget från Kalmar till den amerikanska södern. Countrystjärnan Doug Seegers lockade storpublik och bjöd på musik i världsklass.

Foto: Amelia Rydeberg

– Jag har inte följt honom så mycket men jag tycker hans musik är bra, säger Susanne Karlsson, som ställt sig en bit bort från scenen.

Stämningen på Larmtorget är förväntansfull. Vid scenen är det fullt med folk som väntar på den folkkära countryartisten Doug Seeger, som slog igenom i programmet Jills veranda på SVT. Han har efter det medverkat i flera stora tv-program, däribland Allsång på Skansen och Sommarkrysset. På Kalmar Stadsfest första dag invigde han musikscenen på Larmtorget.

Några minuter efter åtta har det blivit dags för det alla väntar på. Iklädd en blå kavaj, jeans och cowboyhatt kliver han upp på scenen. Tillsammans med sina musiker drar de igång med den första låten och redan efter de första tonerna är publiken är som förtrollad.

Foto: Amelia Rydeberg

Näst längst fram vid en av bänkarna har Axeli Ryden tagit plats.

– Jag har väntat på honom i två timmar och jag har längtat hela dagen på att få höra honom. Jag bad till och med min dotter att påminna mig om att han skulle spela så jag inte skulle missa honom, säger hon och skrattar.

Foto: Amelia Rydeberg

Det som lockar mest med hans musik är texterna, förklarar hon.

– Han spelade Going Down to the River. Den tycker jag väldigt mycket om men alla hans låtar är bra. Jag brukar lyssna på honom ganska mycket, säger hon och ser upp mot scenen.

När den första låten tar slut passar han på att säga några ord till publikmassan innan det har blivit dags för nästa låt.

– Jag gick runt i Kalmar tidigare idag och det är en vacker stad, säger han och möts av publiken jubel och applåder.