Under helgen stals en lastbil i samband med ett inbrott hos ett snickeriföretag på Flottiljvägen.

Inbrottet upptäcktes under ner söndagen. Någon eller några har tagit sig in via ett fönster, och kommit över nycklar till lastbilen och kört därifrån med den. Ett kassaskåp har brutits upp, men det ska ha varit tomt.

Det är oklart om fler saker har stulits, det ska göras en inventering, och polisen kommer att göra en brottsplatsundersökning under måndagen.