Lindsdalsfamiljen är strandad på Cypern efter flygkonkursen

Familjen Karlsson från Lindsdal räknade med en vecka på Cypern. Nu blir semestern förlängd då flygbolaget Thomas Cook Airlines Scandinavia har gått i konkurs.

– Det känns osäkert att inte veta när vi ska resa hem och att inte få någon information, säger Susanne Karlsson.

Det brittiska företaget Thomas Cook Group, som bland annat äger Vinggruppen, ansökte tidigt under måndagen om konkurs. Följden blev att all flygtrafik med Thomas Cook Airlines Scandinavia ställdes in, och Vinggruppen har gått ut med att alla charterflygresor ställs in under måndagen. Tusentals svenskar påverkas och omkring 600 personer som reser från antingen Växjö Småland Airport eller Kalmar Öland Airport under måndagen eller tisdagen kan vara drabbade.

Susanne Karlsson, Anton Karlsson och dottern Ines, 4 år, från Lindsdal, har på grund av konkursen blivit strandade på Cypern tillsammans med Susannes föräldrar. De skulle ha tagit bussen mot flygplatsen vid 9.30 på måndagen och rest med flyget hem till Sverige och Växjö Småland Airport efter lunch, men så blev det alltså inte.

– I morse läste mina föräldrar på Vings hemsida om konkursen och såg att vårt flyg var inställt. Jag ringde till Ving här på Cypern och fick höra att det inte var någon idé för oss att sätta oss på bussen mot flygplatsen. Sedan fick vi sms från Ving nu på förmiddagen om att det var inställt, säger Susanne Karlsson.

Hur är situationen på plats nu?

– Vi har det ändå bra för vi får vara kvar på hotellområdet och har poolen nära. Ines har inte riktigt förstått vad som händer, så hon har en vanlig dag här, säger Susanne Karlsson, och fortsätter;

– Men vi är oroliga för att vi får vänta länge när vi väl kommer fram till flygplatsen och det känns jobbigt om vi behöver sova över där.

Planet till Växjö Småland Airport anländer vanligtvis varje måndag från Cypern och samma dag avgår ett nytt som flyger tillbaka.

– Det går inga fler Thomas Cook-flyg den här veckan, så det är enbart Cypernflighten som påverkas av konkursen. Det är mycket möjligt att de hinner lösa det här till nästa måndag, säger Växjö Småland Airports VD Ulf Axelsson.

På tisdagar anländer ett flyg från Mallorca till Kalmar Öland Airport, som även det vänder tillbaka med nya charterresenärer. Karin Lagerlöf, marknadschef på Kalmar Öland Airport, uppmanar resenärerna att hålla koll på den information som flygbolaget går ut med.

– Det är 189 stolar på det planet som ska gå under tisdagen och det är de som åker från eller ska till Mallorca som eventuellt kan påverkas, men jag kan inte bekräfta att det blir så. Vi får vara tålmodiga och vänta in information från Ving, säger Karin Lagerlöf.

Familjen Karlsson anlände till Fig Tree Bay, Protaras, på Cypern med flyg från Växjö för en vecka sedan, men semester blir nu alltså ofrivilligt förlängd. På plats har de pratat med andra svenskar som är i samma situation.

– Vissa är irriterade och undrar hur man ska lösa allting med pengar och ersättning. Många står här och pratar med familjen och med sina jobb i telefon. Vi ska vara tillbaka på jobbet på onsdag är det tänkt, men min pappa skulle ha jobbat på tisdag. Trots situationen är det ändå ganska bra stämning här, säger Susanne Karlsson.

Familjen tar situationen med ro trots bristen på information. De hänger vid poolen i väntan på att Ving ska höra av sig, men ser till att ha väskorna klara.

– Vi har packat allting så vi är redo att åka. Man vet inte hur fort det går när det väl är dags, men vi räknar med att vi blir kvar i natt också. Vi får se.