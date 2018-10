Linjär tv är dödsdömd – jag håller i yxan

Det här med tv, vem sysslar med sånt nu för tiden? Det är ju bara en massa reklam och fasta start- och sluttider.

Undantaget sportsändningar har jag inte satt mig ner och zappat bland tv-kanaler på jag vet inte när. När jag har försökt har det mitt i programmet dykt upp en Persbrandt eller Zlatan som vill att jag spelar bort mina pengar, eller nån som vill att jag lägger dem på tvättmedel eller, gud förbjude, choklad.

Nej tack, jag lägger mina pengar på streamingtjänster. Då slipper jag reklam och styr mitt tittande helt själv. Men det är en djungel där ute. Tjänsterna är många och det går inte att ha dem alla. Jag har siktat in mig på Netflix och HBO Nordic. Det gör att det finns mer att titta på än vad som egentligen är mänskligt möjligt. Mycket är skräp, men det finns riktiga guldkorn. Här har du mina topp 5-listor hos respektive streamingtjänst.

HBO Nordic

1. Game of Thrones

Det går inte att komma ifrån. Den bästa serien i sin genre någonsin. Den har väl inte gått någon förbi, men det vore tjänstefel (eller nåt sånt) att inte ha den som etta på en lista av det här slaget. Nu väntar vi bara på sista säsongen. Måtte den komma snart innan jag bitit ner inte bara mina egna naglar utan även närmsta kollegas...

2. Black Sails

Inte den nyaste serien. Och lite i Game of Thrones-anda, fast i pirattappning. Men bland det bästa som finns på HBO. Fyra säsonger finns tillgängliga där vi får följa Kapten Flint och de andra piraternas kamp för att slippa undan Storbritanniens ok. Serien utspelar sig precis innan boken Skattkammarön börjar och vi får också följa Long John Silvers tidiga liv.

3. Snowfall

Vi får följa hur crack-epidemin börjar i Los Angeles på 1980-talet, hur den unge Franklin Saint bygger upp sin drogimperium. Men också hur underrättelsetjänsten CIA använder sig av droger och vapen för att avsätta ledare i länder i Sydamerika som de inte gillar. Första säsongen är magiskt bra, säsong två är bra men når inte riktigt samma höjder som den första.

4. Last week tonight med John Oliver

Det finns en anledning att John Oliver och hans program tar hem Emmy efter Emmy. Det finns många late night shows i USA, men Oliver är överlägsen de alla. Humor blandas med fakta, och här är det verkligen fakta. Det är inte en massa trams utan ett seriöst journalistiskt arbete som blandas med lite anti Trump-propaganda. En perfekt blandning!

5.

Alla klassiker

HBO har producerat några av historiens bästa tv-serier. Och här finns alla, från den fantastiska snut-serien The Wire (som alla bara MÅSTE se) till Sopranos och fängelseserien OZ. Eller varför inte Sex and the city? Den är inte bara för tjejer, faktiskt!

Netflix

1. Making a murderer

Helt fantastisk dramadokumentär som blivit såväl tokhyllad som toksågad. Vad ska man tro om Steven Averys livsöde? Är han helt oskyldig eller är han en kallblodig mördare. Hur som helst är det ett otroligt människoöde som porträtteras av Laura Ricciardi och Moira Demos. Sedan måste man bara älska advokaterna.

2. Mindhunter

Hur gick det egentligen till när uttrycket seriemördare myntades? Här får du svaret. Detta är ingen solskenshistoria. Det är en mörk serie där FBI-agenterna bara är en halv nyans ljusare än de mördare som de studerar. Jonathan Groff är strålande i huvudrollen. En säsong är ute, jag väntar med spänning på säsong 2.

3. Ikaros

Dokumentären som börjar med en cyklist som vill se hur mycket bättre han kan prestera under ”amatörernas Tour de France” men hjälp av doping och slutar med att en av historiens största idrottsskandaler nystas upp. Nämligen hur ryska staten systematiskt dopade sin idrottare som deltog i Sotji-OS 2012. En dokumentär som är både gripande och spännande.

4. Flint town

Ännu en lysande dramadokumentär från Netflix. Vi får följa polisen i staden Flint, Michigan. En stad som drabbats hårt när de största företagen lagt ner eller flyttat från staden, fattigdom och droger har fyllt tomrummet. Dessutom drabbades staden ännu mer när bly läckte ut i dricksvattnet. Poliserna gör sitt bästa, men de jobbar inte i medvind

5. Narcos

Berättelsen om Medellin och Pablo Escobar är bland de snyggaste serierna någonsin. Gillar man inte polisserier, knarkbaroner eller spanska kan man ändå njuta av de otroligt vackra bilderna från Colombia. För mig är de mest en snygg inramning till en serie som på ett ärligt och opretentiöst sätt berättar historien om 80- och 90-talets största knarksmugglare. Trots att Escobar dör i säsong 2 kommer serien att få en fortsättning med den lysande Pedro Pascal i huvudrollen.