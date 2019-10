LNU:s skräckforskare listar årets skräcksnackisar

Foto: AP/TT

Skräckfilmsgenren är under ständig förändring och nya ruskigheter har ständigt premiär på biograferna. Vi bad Anna Höglund, skräckforskare vid Linnéuniversitetet, välja ut årets fem mest omtalade och omdiskuterade skräckisar.

Östra Småland har tidigare intervjuat Anna Höglund om varför skräckfilmer fortsätter att locka stora biopubliker och hur skräckfilmsgenren utvecklas i takt med tiden.

Foto: Privat

Förra året presenterade Höglund sina absoluta skräckfilmsfavoriter. I år är hon tillbaka med en ny lista, med titeln ”Skräckfilmsfantastens tips på skräcksnackisar som skiljer sig från mängden”.

Anna Höglund: Årets utbud av skräckfilmer har varit digert. It. Chapter Two lockade rekordmånga till biosalongerna och blev en av tidernas största kassasuccéer. Filmer som Us, Anna Belle Comes Home och Glass placerade sig också högt på listorna över årets mest sedda filmer. Andra skräckisar som det har tisslats och tasslats extra mycket om är nyinspelningen av Stephen Kings Pet Sematary, Jim Jarmuschs zombiefilm The Dead Don’t Die och Ruben Fleischers Zombieland: Double Tap.

Det finns mycket att välja på för den som vill höja mysrys-faktorn under Halloween med en rykande färsk skräckfilm. Då det kan vara lite vanskligt att navigera i skräckfilmsträsket har jag listat några av årets mer säregna och sevärda skräckfilmer.

Scary Stories to Tell in the Dark

Anna: André Øvredals filmatisering av Alvin Schwartz skräckhistorier för barn är inte fullt lika originell som de övriga filmerna på listan. Det är dock en välgjord liten film vars stämning och estetik är av det mer gammalmodiga slaget. Särskilt berättelsen om fågelskrämman Harold frammanar genuina Halloween-känslor. Filmen kan ses av de flesta i familjen, de mindre bör dock stå över. Även om förlagan är litteratur för barn sparar man inte på krutet och en del scener är ruskiga. För dem i familjen som tycker om att bli lagom skrämda är det dock en rar liten retropärla att avnjuta tillsammans med godisskörden från kvällens Trick or Treat-runda.

Us

Anna: Regissören Jordan Peele stod bakom en av de mest omtalade skräckfilmerna 2017, Get Out. I den gick Peele i närkamp med det amerikanska samhällets rasistiska strukturer. Både Get Out och Us kan beskrivas med epitetet paranoid skräck. Hotet kommer inte utifrån, det huserar i våra hem och allra närmaste relationer. I Us använder Peele dubbelgångar-motivet för att komma så nära det bara går och aforismen ”du är din egen värsta fiende” ställs på sin spets.

Midsommar

Anna: Traditionellt midsommarfirande i Hälsingland med resning av stång och ringdans. En svensk idyll i blomsterskrud? Näppeligen. I en tolkning som minner om filmen Wicker Man (1973) återbördar regissören Ari Aster den anrika traditionen till dess hedniska rötter och skruvar upp volymen till max. De öppna landskapen till trots genomsyras framställningen av känslor som klaustrofobi och paranoia och filmen får oss att reflektera över högaktuella frågor gällande ursprung, nationalism och svenskhet.

Tigers Are Not Afraid

Anna: En av årets viktigaste, mörkaste och mest gripande skräckfilmer. Skådeplatsen är Mexiko City och ur ett barns perspektiv skildras ett samhälle där våld och ond bråd död tillhör vardagen. Det är särskilt normaliseringen av våldet som skrämmer och den åskådliggörs på ett hjärtskärande och övertygande sätt i scener där barn dansar limbo under polisens avspärrningsband och bokstavligen får stiga över lik på vägen till och från skolan. Fantastiska inslag smyger sig dock in i den socialrealistiska skildringen vilket tillför en extra dimension samt en gnutta hopp. Filmen kom 2017 men det var först 2019 som filmen gick upp på biograferna i USA och Sverige.

Parasite

Anna: Monsterfilmen The Host (2006) är en av de bästa filmer jag sett. En sådan som blandar genrer hej vilt och bryter mot alla regler, åtminstone de flesta. Regissören Joon-ho Bong är kort sagt mästerlig och i år tilldelades han guldpalmen i Cannes för filmen Parasite, där han skildrar monster av ett helt annat slag. Likt regissörens tidigare filmer genomsyras även den här av mörk och bitsk samhällskritik och den manar till laddade samtal om samhälleliga orättvisor. Det är en lysande film, en sådan man vill tala länge om. Jag tiger dock stilla för Parasite är en film som skall ses, inte beskrivas.