Lotterier och försäljningar gav partierna mångmiljonintäkter

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Moderaterna fick mest pengar i kassan 2017, 418 miljoner kronor. Det är 150 miljoner mer än Socialdemokraternas 260 miljoner.

Enligt en genomgång Svd gjort av partiernas årsredovisningar så nästan tredubblade Moderaterna sina inkomster under 2017, från 152 miljoner kronor till 418 miljoner.

En stor del av detta handlar om att partiet sålde sitt gamla partikansli i Gamla stan i Stockholm och fick en vinst på nästan 260 miljoner kronor.

Socialdemokraterna är annars det parti som får in mest pengar. Knappt 260 miljoner kronor kom in. Förutom de 136 miljoner man får från staten, så är det spelen med A-lotterierna som ger mycket pengar. En del får man också in från privatpersoner.

Centern fick 2017 tredje mest pengar in i kassan, 138 miljoner kronor. De är det parti som drar5 in mest pengar per väljare.

Förklaringen är smarta affärer. C har förvaltat de två miljarder de 2005 fick för tidningskoncernen Centerpress väl. Det mesta av intäkterna 2017 kom från partiets investmentbolag Randello Invest. Donationerna var blygsamma 1,4 miljoner kronor. Partiet fick även en miljon kronor från Svenska kyrkan.

Sverigedemokraterna ökade inkomsterna till 86 miljoner kronor. Staten stod för 62 av de miljonerna. Medlemsavgifterna gav 4,3 miljoner kronor och övriga bidrag var 18,3 miljoner.

Miljöpartiet kunde förutom 40 miljoner kronor från staten skrapa ihop ytterligare tio miljoner kronor i medlemsavgifter och bidrag.

Även Vänsterpartiet fick de flesta av sina pengar från staten, men 15 procent av de 41 miljonerna kom in via medlemsavgifter och bidrag.

Liberalerna tjänade nästan lika mycket, men fick mindre bidrag från staten. Intäkter från försäljning på 6,2 miljoner kronor stagade upp kassan.

Kristdemokraterna fick till största del sina 31 miljoner i intäkter från staten. De har inga intäkter från lotterier, insamlingar eller försäljningar, utan lutar sig mot bidrag samt 1,2 miljoner kronor i medlemsavgifter.