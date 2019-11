Lyckad konsert för psykisk ohälsa

120 personer samtidigt på scen, och en nästintill fullsatt Kalmarsalen. Therese Wahlgren Sundén är nöjd dagen efter konserten 10 more days. – Alla var där!

Foto: Johan Gustafsson

På torsdagsmorgonen hade hon inte hunnit räkna pengarna än, men är bestämd över att målet att samla in 100 00 kronor till organisationen Suicide Zero före årsskiftet kommer att nås.

– Jag är lättad! Kvällen innan funderade jag på vad jag gett mig in på... Det var många härliga nummer, Emilio Walter tog alla med storm, Elisia Sundén och Thomas TK Karlsson sjöng duett i You raise me up, Ingela Carlsson spelade dragspel, Kim Stranne släppte en ny låt. Och så var det folk som pratade, bland annat Charlotte Kaupang om utmattningssyndrom. Kvällen avslutades med att alla körerna sjöng tillsammans och det var 120 personer på scenen.

Allt överskott går oavkortat till organisationen som arbetar för att förhindra psykisk ohälsa och självmord.

– Det var en härlig gemenskap, jag är så nöjd.

Therese Wahlgren Sundén var konferencier, och på scen fanns också SoulBizniz, Daniel Alleved, Kim Stranne, Ölandskörerna, Team Kalmarkören med Liselotte Erndin Dahlberg, Ida-kören med Ida Seve Official, Ann Milesson och tributekören.

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska antalet självmord.