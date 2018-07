Magnus tar sig an hundar som ingen annan klarar av

Foto: Andreas Yngvesson

Han tar sig an hundar som ingen annan klarar av och välkomnar alla hundar till Care4Dogs hunddagis.

– Det enda som så kallade problemhundar har gemensamt är att de ägs av en människa, säger Magnus Hansson.

För tio år sedan ställdes Magnus Hansson inför valet att avliva sin aggressiva hund Enzo eller hitta en lösning på egen hand.

– Han ville inte samma sak som jag om man uttrycker sig milt. Jag fick flera klassiska tips som att aktivera nosen och tömma honom på energi men inget fungerade. Han gav mig ett rejält bett i armen och till slut ställdes jag inför valet att avliva honom eller att hitta en lösning.

En kväll fastnade Magnus framför ett tv-program med den kände hundtränaren Cesar Millan.

– Jag var desperat efter en lösning och försökte se hur Cesar Millan gjorde. Jag kom fram till att han andades, var tydlig i sin energi och förväntade sig ingenting annat än att han skulle lyckas.

Magnus lyckades med Enzo och fick smak för att jobba med ”svåra” hundar. I tre år läste han på och lärde sig allt om hur Millan jobbar med hundar och andra människor inom ledarskap.

Under åren har han jobbat med ett flertal hundar som ingen annan kunnat eller velat hjälpa. Numera har han utvecklat ett eget sätt att jobba konceptet Join Up Follow Up, inspirerat av Freja, hans alfatik och Monty Roberts kanske världens mest kända horsewhisperer.

– Jag jobbar mest med avlivningshotade hundar och söker aktivt efter den omöjliga hunden. Jag har gjort över 1 000 konsultationer och utav de har 300 hundar varit utdömda av andra hundproffs. Men jag har klarat av alla, det är inte för att jag personligen är något speciell utan att filosofin jag följer fungerar på alla hundar, säger Magnus.

Magnus Hansson driver tillsammans med Mia Engstrand hundcentret Care4Dogs vid flygplatsen i Kalmar.

Foto: Andreas Yngvesson

– Vi är ett av få hundcenter där alla är välkomna oavsett ras, kön, okastrerad eller kastrerad men också oavsett om hunden har ett "problembeteende". Kort sagt är alla är välkomna. Några av våra hundar har avvikelser och vi har hundar som inte fått vara kvar på sitt gamla hunddagis.

Magnus menar att det inte är hundarna som är problemet utan människorna.

– Det enda som så kallade problemhundar har gemensamt är att de ägs av en människa. Det är människan som skapar problemhundar.

– Vi säger att du är ute och går med din hund och den skäller på en annan hund. Då börjar du omedvetet titta efter andra hundar när ni är ute och går. Du blir osäker och spänner dig om en hund kommer nära och det känner din hund. Är matte eller husse spänd så blir hunden spänd och vill försvara sin flock mot den andra hunden som matte/husse tydligen blir osäker på. Men du kan ändra det beteendet på 20 minuter.

– En sak jag tjatar mycket om är att det inte handlar om att vara stor och stark utan att vara en stabil ledare. Människan är den enda arten som följer instabila ledare, i djurvärlden fungerar det inte så. En ledare måste vara stabil annars avsätts den.

I grund och botten handlar det om att vara balanserad och självsäker när man jobbar med hundar, menar Magnus.

Precis som förebilden Cesar Millan kritiseras av många så går inte Magnus Hanssons sätt att jobba med hundar hem i vissa delar av i Hundsverige.

– De största namnen där har någon slags gudastatus och det är tydligen inte okej att jobba med ledarskap. 8 av 10 gånger jobbar jag med små spänningar i kopplet, men enligt många är det tydligen bättre att avliva en hund än att jobba så. Men jag vet att mina kunder är nöjda och om jag räddar livet på en hund så är det bra för mig.

Även på sociala medier har han fått utstå en hel del kritik.

– Det senaste ryktet jag hörde var att jag slår mina hundar. Det är en inflammerad stämning och det är tråkigt att höra sådant från människor som inte känner mig.

– Första gången jag fick känna på det hemska debattklimatet var när jag skrev om en avlivningshotad rottistik som jag tog över och rehabiliterade och hjälpte hitta ett nytt hem till. Precis innan hon skulle lämnas över blev hon sjuk i cancer och fick somna in. Efter det började en hatstorm på nätet och folk menade att jag skadade hundarna. Jag har till och med läst att jag är värre än Hitler.

Foto: Andreas Yngvesson

Magnus tror att hans bakgrund kan spela in i kritiken.

– Jag är den förste att erkänna att jag har en brokig historia med adhd, dyslexi och jag har gjort många fel i mina dagar. Jag har jobbat på att bli en bättre människa i vuxna år och hundarna missköter jag inte.

Men utomlands har Magnus blivit ett respekterat namn och han har flera gånger rest till Turkiet och Aruba för att hjälpa dem med gatuhundar och utbilda volontärer och veterinärer i praktisk hund hantering.

– Där blir jag välkomnad av borgmästare och andra ansvariga, I Turkiet har regeringen välkomnat mig med öppna armar.

Utomlandsäventyret började med att Magnus var på semester i Turkiet och inte hade ro att ligga och lata sig på stranden.

Foto: Privat

– Min adhd gör att jag inte kan ligga på stranden i timmar så frågade en reseledare om det fanns ett shelter för hundar i närheten och fick komma till ett. Jag frågade om de hade någon hund som de inte kunde hantera och de visade mig en schäferblandning som suttit i sin bur i ett par år, den hade bland annat tuggat sönder armen på en volontär.

– Efter en kvart kunde jag ha den i koppel och sen gick vi på en promenad i 20 minuter. De trodde inte sina ögon, ingen hade ens kunnat närma sig hunden innan.

En vanlig fråga i gatuhundsländerna är hur man kontrollerar lösa gatuhundar när man är ute och går med hundar. Detta lärde jag en volontär på Aruba Animalshelter att lösa på 15 minuter.

– Hundar har en publik zon, en social zon och en intim zon. När du är i hundens publika zon, lite längre ifrån så ignorerar du den bara och håller blicken fäst rakt fram. När hunden kommer närmare och du hamnar i dess sociala zon så gäller det att stanna och ta ögonkontakt, och vara stabil och andas lugnt. Då tvekar hunden och backar, då tar du ett steg till framåt och upprepar tills hunden viker av.

Foto: Andreas Yngvesson

Hemma har Magnus haft stor hjälp av 14-åriga rotweilerblandningen Freja som har blivit som hans mentor och vägledare.

– Du ser hur hon tittar på hunden där borta som skäller. Hon vill att han ska sluta och säger det med sin energi (sinnesstämning och kroppsspråk). Freja är otroligt duktig och hon är en naturlig alfa, hon har med andra ord genetiken att leda en flock. I början var det absolut hon som gjorde det mesta jobbet med flocken

Jag tyckte att jag var jätteduktig, men jag har kommit på att det var Freja som gjorde det mesta jobbet.

Sedan ett par år äger Mia Engstrand Care4Dogs.

– Hon är min högra hand, min koordinator och vägledare men också handbroms när min hjärna springer iväg och för första gången känner jag att jag har en företagsledning som verkligen backar upp mig. Vi har gemensamma mål.

Men det dagliga arbetet med dagishundarna sköter Magnus.

– Mellan 6 och 9 är det mottagning och sedan ett kort utsläpp innan jag går på promenad med hela gänget. Det kan vara allt mellan 40 minuter och två timmar långa promenader. Sedan är det vila och lunch innan vi vid 13 går ut på gården och kanske en promenad till innan hundarna hämtas mellan 15 och 17.30.

– Jag jobbar mellan 70 och 90 timmar i veckan. Det är tufft, men jag älskar det jag gör, säger Magnus Hansson.