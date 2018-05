Måleri mellan dröm och verklighet

Foto: Allene Swanson

Insomnia kallar Markus Åkesson sin nya utställning. Insomnia för sömnlöshet, och för tillståndet mellan dröm och verklighet.

På Vida visar han 14 oljemålningar, de flesta med sömn och vakenhet som tema. Två ungdomar som vacklar omkring som sömngångare, två små flickor uppkrupna i en soffa, med armarna runt benen, för att skydda sig själva, en kvinna med vidöppna ögon ut mot natten, en ensam uggla. En kvinna med ansiktet fyllt av nattfjärilar en vas med blommande vallmor, växten som man utvinner opium av, och en uggla som nattaktiv.

– Det finns en del som sysslar med ”lucid dreaming” och det finns olika tekniker där man försöker styra sina drömmar för att komma in det undermedvetna, säger han.

Det finns flera tekniker att öva upp förmågan till ”lucid dreaming”, eller klardrömmarna.

– Jag kan känna mig otroligt kreativ när jag har varit vaken en hel natt, och alla kanaler är öppna och man får tillgång till en annan verklighet.

Mellan dröm och verklighet är också de tre målningarna med människorna insvepta i tyger, som går i ett med bakgrunden, eller som kanske precis lyckats ta sig ut från väggen bakom. Now you see me, kallar han dem. Mönstren, vackra detaljerade orientaliskt inspirerade, är minutiöst utförda. Ett kommer från hustrun Ellens klänning, ett annat från en William Morris-tapet. Mönstren har han valt för att de är vackra.

Det är ett föreställande superrealistiskt, eller neo-realistskt måleri som i huvudsak har människor och mänskligt beteende som motiv. Ofta finns det något absurt eller lite skrämmande inslag i hans målningar. I Girld with a Pitbull terrier, smeker en flicka ömt inte sin hund, utan kraniet av en hund, och i Child´s Play leker en flicka med en spindel.

I samband med utställningen kommer en ny bok om hans konstnärskap, med texter av Joanna Sandell, som är chef för Kalmar konstmuseum

Markus Åkesson, som är född 1975 bor och verkar i Nybro. Han började sin konstnärliga bana med att motivlacka bilar och var sedan verksam som glasgravör innan han gick på Ölands konstskola. Numera är han en internationellt känd konstnär.

Nyligen avslutade han en separatutställning på Kalmar konstmuseum, Sleeping Beauty, och tidigare år Let me sleep through the night i Paris. Han har tidigare ställt ut separat på Vida 2012 och 2015. Han har deltagit i ett stort antal grupputställningar både i Sverige och i Europa. Han är representerad bland annat vid Smålands museum, Statens konstråd och ett antal kommuner och landsting. Just nu har han ett tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Han har gjort ett stort antal offentliga uppdrag, och håller på med ett stort arbete, ett verk i brons, för Svenska kyrkan i Nybro.