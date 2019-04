Många människor med pollenallergi lider i onödan

Foto: Anders Wiklund SCANPIX

Våren är här och det innebär att fler än tre miljoner invånare riskerar att få symtom på grund av sin pollenallergi. Inte alla blir hjälpa av den receptfria allergimedicinen som finns och kan därför behöva vaccinera sig. Men inget landsting i landet klarar av att tillgodose behovet av allergivaccination.

Ungefär 30 procent av befolkningen lider av pollenallergi. De vanligaste allergiframkallande pollensorterna i Sverige kommer från lövträd, främst björk, al och hassel, samt gräs och gråbo.

För många blir våren och sommaren en pina, med kliande rinnande ögon och svårigheter med andningen, men med hjälp av allergivaccinationerna så kan de bli hjälpta.

Problemet är att behandlingen erbjuds i väldigt olika omfattning i landet och att inget landsting klarar av att tillgodose behovet.

Läkemedelsbolaget ALK gör sedan 2010 mätningar vartannat år av hur många som just då genomgår allergivaccination. Den senaste rapporten kom i januari 2018 och visar på att andelen patienter som får denna behandling ligger på en låg nivå.

Det beräknade behovet för allergivaccination är 200 personer per 10 000 invånare per år och riksgenomsnittet för patienter i landets alla landsting var i januari förra året cirka 17,5 patienter. I Kalmar ligger dock siffran något högre, här får 21 patienter per 10 000 invånare allergivaccination. Det är topp 4 i landet, men fortfarande långt under det beräknade behovet. Flest vaccinationer ges i Hallands och Gotlands landsting, där siffrorna är 48 och 35 patienter. I Norr- och Västerbotten däremot behandlas endast 9 patienter vardera.

Den begränsande faktorn tros vara bristen på allergologer.

– Situationen är katastrofal; mottagningar läggs ned eller hotas med nedläggning. Dessutom kommer en stor andel av allergologerna att gå i pension inom några år. Det behövs en nationell övergripande samhällsstrategi för allergivården, kvitto finns på att en sån satsning fungerar då den gjort positiv skillnad i Finland, säger Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet, i ett pressmeddelande.