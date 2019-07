Många trotsade det dåliga vädret för sommarens simskola

Foto: Isabella Kilvéus

Under onsdagen avslutades Påryds simskola för det här året. I utomhusbassängen har barn och unga samlats i fyra veckor för att lära sig att simma bättre och ta märken.

– Vi har haft 113 barn, indelade i nio grupper som har varit här måndag till onsdag under fyra veckor, säger Anna Gröhn som i många år varit ledare för simskolan.

De två kompisarna Greta, 8 år och Leonie 9 år har båda lyckats ta järnmagistern. För att klara det märket har de varit tvungna att bland annat simma 1000 meter bröstsim, livrädda på under tre minuter och klara av att flyta med kläder.

Foto: Isabella Kilvéus

– Det roligaste med allt har varit att till slut få sitt märke. Nästa år vill jag försöka ta bronsmagistern som är lite svårare, förklarar Greta.

Under avslutningen fick de olika grupperna visa upp delar av det de lärt sig under simskolan. Några av de yngre deltagarna hoppade i från kanten och de klarat av att ta en kandidat eller en magister fick ta emot en krans under sin uppvisning.

– När man fick simma fram och få sin krans och hörde alla applåder, då kändes det bra, säger Leonie.