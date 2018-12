Mariah Carey: Svenskar tar julen på allvar

Foto: Charles Sykes

Allas vår okrönta juldrottning Mariah Carey sätter åter hjul på sin show "All I want for christmas is you" och beger sig till Europa och Sverige.

– Det kommer bli väldigt festligt. Jag gillar att svenskar tar högtiden på stort allvar, säger världsstjärnan till TT inför spelningen i Göteborg.

På måndagen flyttar den amerikanska julen in på Göteborgsarenan Scandinavium när en av musikhistoriens största popdivor besöker staden. Förutom en "rolig och festlig" föreställning ser Mariah Carey fram emot att få spendera lite tid med sin barndomsvän som är bosatt i Sverige.

– Vi har känt varandra sedan jag var 16 år. När jag spelar i Sverige brukar jag alltid träffa henne och hennes familj och gå ut och äta på någon restaurang eller något fik, säger hon.

Att Mariah Carey har kommit att förknippas mycket med julen är föga förvånande. Utöver ett flertal julturnéer och julalbum i bagaget har hennes låt "All I want for christmas is you" från 1994 kommit att bli en av de populäraste jullåtarna genom tiderna. Förra året toppade den listan över de mest spelade jullåtarna på Spotify, både i Sverige och internationellt, enligt ny statistik från musiktjänsten.

– Jag vet inte varför den blivit så stor men det gör mig väldigt glad, speciellt eftersom det är den första julsången jag skrev. Jag blir väldigt stolt när personer kommer fram och berättar att den har blivit en del av deras jultradition.

TT: Så du har inte tröttnat på den efter 24 år?

– Om folk fortfarande vill höra den så vill jag fortfarande sjunga den, konstaterar Carey.

Men showen bjuder inte bara på jul, även andra hitlåtar från den 48-åriga sångerskans karriär kommer att framföras under kvällen.

I mitten av november släppte Carey sitt femtonde studioalbum "Caution", som dock snarare andas soul och r'n'b än bjällerklang.

– Jag kommer antagligen spela minst en låt från det nya albumet men jag brukar vilja fokusera mest på mina jullåtar under mina julshower.

Det blir några intensiva veckor i Europa för Mariah Carey innan hon, lagom till tredje advent, kan påbörja färden tillbaka över Atlanten. I början av nästa år ger hon sig ut på vägarna igen för att framföra sitt nya material på scener runt om i USA. Men först ska hon bara njuta av vad hon kallar "den viktigaste tiden på året".

– Jag firar alltid jul med familj och nära vänner. Vi brukar åka till en av mina favoritplatser, Aspen, och där åker vi på slädturer och jultomten kommer och hälsar på med sina renar, berättar hon för TT.