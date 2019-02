Max Jeansson från bandet Samvetet släpper ny låt

Foto: Lindah Tisjö

Under fredagen släpps Max Jeanssons nya låt ”Home to me”. Max är mest känd som sångare i Kalmarbandet Samvetet men har på senare tid också påbörjat en solokarriär vid sidan om.

– Allting grundade sig väl i någon form av rastlöshet och en vilja att skapa saker. Samvetet är något som alltid kommer finnas kvar. Några av de absolut bästa stunderna i mitt liv har jag upplevt tillsammans med dem och jag ser oss i framtiden sitta som gamla gubbar och fortfarande göra det vi gör. Men det är många människor inblandade och det kan ibland vara svårt att få ihop alla, så det kan ta lite tid mellan gångerna vi ses. Då kan jag fylla ut de stunderna med något bättre än att bara sitta och spela tv-spel, säger han.

Max har hållit på med musik hela livet, men det var först under högstadiet som det tog fart på allvar.

– Det var då det verkligen dök upp tillfällen då man kunde spela på skolavslutningar och liknande, säger Max Jeansson.

Under fredagen släpper han för första gången en låt på engelska som heter "Home To Me".

– Låttiteln syftar på när man hittar något eller någon som känns som att komma hem. Sen är det upp till var och en som lyssnar på låten att bestämma om det är en människa, en plats eller vad som helst, säger han och fortsätter:

– Jag har alltid älskat kärlekssånger, just för att det nog är en av de starkaste känslorna man kan uppleva. Och det spelar inte så stor roll om det handlar om en person eller inte utan det är själva känslan.

Tidigare har Max släppt två låtar under sitt soloprojekt; ”Drömt en dröm” och ”Alla gånger jag gjort fel”.

– Det jag skriver om måste vara på riktig. Sen behöver det nödvändigtvis inte vara på riktigt för mig. Det finns låtar i Samvetet som jag skrivit om andra bandmedlemmar, där jag tänkt mig in i deras situation. Jag har behövt någonting som känns på riktigt, för det känns som jag ljuger annars, säger han.

Hur går det med Samvetet just nu?

– Vi är inne i en väldigt kreativ process med själva skrivandet som är fantastiskt bra. Vi träffas inte lika ofta längre, men när vi väl träffas så är det mycket mera effektivt. Vi har låtar på gång, men när de kommer - det återstår att se.

Vad känns viktigast - din solokarriär eller Samvetet?

– Det handlar inte om vad som är viktigast, utan om vad jag känner att jag behöver göra. Det viktigaste för mig är att få göra musik - sen om jag gör den själv eller tillsammans med Samvetet spelar inte så stor roll egentligen. Men det finns en betydande skillnad i att göra någonting själv eller tillsammans med andra, för man kan aldrig växa så mycket som man gör tillsammans med andra. Jag hade aldrig utvecklats på det sätt jag har gjort om de inte varit för grabbarna i bandet.

Hur ser du på framtiden?

– Den absoluta drömmen hade ju varit att bara kunna ägna mig åt musik, att jobba med det. Men någonstans så finns det en mental spärr i huvudet som tror att det är jag - och sen de som gör de på riktigt. Men jag ska göra allt jag kan för att få göra det jag vill tillsammans med de människorna jag älskar.

