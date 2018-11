"Med en majoritet demokrater i ett av husen kan vi bromsa Trumps politik”

Foto: Anders Johansson

Den amerikanska medborgaren och Kalmarbon Deedee Gierow är ordförande i Democrats Abroad Sweden och befann sig på Demokraternas svenska valvaka i Stockholm natten till onsdag. Hon har blandade känslor inför det amerikanska valresultatet.

– Det bästa med valresultatet är att vi nu har en majoritet i representanthuset vilket betyder att Demokraterna kommer ha ordförandeskapet i alla utskott. Det innebär att vi kan stoppa nya skattesänkningar och hålla förhör om några av de mer ifrågasatta handlingar gjorda av Trumps administration. Vi kan enkelt bromsa upp Trumps politik, säger Deedee Gierow som dock sörjer att Republikanerna har fått fler representanter i senaten och förstärker sin makt där.

– Det gör det svårt om inte omöjligt att stoppa Trumps utnämningar, inte minst av högerkonservativa domare i USA:s högsta domstol.

Förutom att Demokraterna får majoritet i representanthuset så har rekordmånga nya kvinnliga ledamöter tagit sig in. Av de 28 politiker som för första gången tar plats i representanthuset är 27 kvinnor. Prognoser pekar på att över 100 kvinnor totalt kommer att ta plats i representanthuset och att minst nio kvinnor kommer att ha valts in i senaten. Bland dessa finns de första muslimska kvinnorna och de första kvinnliga ledamöterna med rötter i USA:s ursprungsbefolkning.

– Det är som det ska vara. Kvinnor har varit grovt underrepresenterade i kongressen och nu har vi totalt 111 stycken, mestadels Demokrater. Utöver det har vi fått kvinnliga guvernörer i Michigan, Kansas, Maine and New Mexico. Michelle Lumen Grisham är den första latinamerikanska kvinnan att styra i New Mexico. Äntligen börjar vi få en representation som speglar mångfalden i det amerikanska samhället, säger Deedee Gierow.

Med bara två kvar till nästa presidentval står Demokraterna utan någon tydlig ledarfigur, men enligt Gierow är det gott om tid kvar och det finns flera utmärkta kandidater menar hon.

– Senator Kamala Harris från Kalifornien, Senator Elisabeth Warren från Massachusetts och tidigare Guvernör i Colorado John Hickenlooper har alla visat intresse. Tidigare justitiekanslern Eric Holder under President Obama och även Beta O'Rourke som gav senator Ted Cruz en ordentlig match i Texas är också möjliga kandidater.

– Jag tror det kommer börja utkristalliseras nu när mellanårsvalet är avgjort vilka som kommer ge sig in i presidentracet.