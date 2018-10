Med höstmörkret kommer tjuvarna

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

När höstlovet står på glänt och dagarna blir allt mörkare väljer många att vara lediga och resa bort. Något inbrottstjuvarna vet om, november är nämligen årets mest inbrottsintensiva månad.

De senaste tio åren ökar bostadsinbrotten med 40 procent under november månad. Och det är just under Allhelgonahelgen som risken att drabbas är störst:

– Det är under de perioder då vi andra är lediga och kanske reser bort, såsom just höstlovet och Allhelgonahelgen, som tjuvarna är mest aktiva. I skydd av mörkret kan de jobba ostört när varken du eller grannen är hemma, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på If i ett pressmeddelande.

Tjuvarna tittar efter tecken på att hemmet är tomt. Släckta lampor, tomma soptunnor, välstädade rum och en fylld postlåda är ett par exempel. Men även att stoltsera med semesterbilder på sociala medier, eller en statusuppdatering om att man ska vara bortrest kan låta tjuvarna veta att du inte är hemma.

De senaste åren har polisen varnat för att tjuvarna använder flera knep för att få en uppfattning om någon är hemma. Mynt kan placeras utanför hemmet men också stenar, pinnar och kvastar på olika platser. Flyttas de inte, förstår inbrottstjuvarna att ingen är hemma och då slår de till.

Därför kan det vara klokt att be en granne tömma ens brevlåda eller låta dem slänga sopor i ens soptunna. Grannsamverkan, som bedrivs i många bostadsområden rekommenderas också.