Mattias Adolfson är mest stolt över nya universitetet

Hur många första spadtaget Mattias Adolfson (S) gjort minns han inte. Men det roligaste, det var när han fick köra grävmaskin på Snurromområdet. Snart lämnar han posten som ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Mattias Adolfson (S) blev ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 2005, och blev ordförande den första januari 2011. I dagarna väljs han till nytt regionråd, efter avgående Anders Henriksson (S) och ska vara politiskt ansvarig för personalfrågorna i regionen. Helt släpper han inte Kalmarpolitiken, utan kommer att vara kvar i kommunfullmäktige. Vem som efterträder honom är inte klart än.

– Det har hänt otroligt mycket under de här åren, hela utvecklingen med Linnéuniversitetet och bostadsproduktionen. Vi har gått från mellan 100 och 300 bostäder per är till nästan tusen. Vi har jobbat målmedvetet med att bryta bostadsbristen och har haft fokus på hyresrätter så att det sa bli lättar för unga att komma in på bostadsmarknaden.

Under hans år har bygget av det som kallas Norra staden, med Vimpeltorpet, Snurrom, Karlssons äng kommit igång.

– Och vi har planlagt hela södra staden.

Det enskilt största byggprojektet är Linnéuniversitetet, det samlade universitetet i gästhamnen.

– Jag har varit med från början. Det var väldigt mycket opposition, det var ett stor möte i Kalmarsalen, men universitetet ville ha ett stadsintegrerat universitet och vi vill ha folkliv.

Ett av argumenten var närheten till järnvägsstationen. Nu talar man om att flytta stationen till området som blir tomt när Norden flyttar.

– Det kommer alltid att finnas en förbindelse till universitetet, och en flytt handlar om ett långt perspektiv och då måste man få fram nationella medel.

Han är också stolt över arbetet med stadskärnan.

– Det har gjorts jättemycket investeringar för att öka attraktiviteten, vi har varit med i tävlingen årets stadskärna, jag tror vi kom tvåa.

En del byggprojekt har tagit tid, som CA:s projekt Spantrutan på Varvsholmen som överklagades ända upp i högsta instans.

– Jag fick direkt hantera det. Bygget stod stilla ett år medan det maldes i domstolarna. Den resan var jobbig. Det var enorma summor för byggaktören, det var lite tufft att hantera.

Ibland förefaller det som det överklagas väldigt mycket i Kalmar.

– Människor är rädda om sin stad, de är måna om att det ska bli bra, och det finns ett starkt engagemang för stadsutveckling.

Han nekar absolut till påståendet att han bygger på varenda gräsplätt.

– Vi försöker bevara och utveckla så mycket som möjligt av det gröna, därför försöker vi bygga på höjden. Och byggen kan lyfta nya värden. Ta Lillviken som var ett område utan tillgänglighet, nu är det bryggor och promenadstråk, och Fredriksskans där vi får möjlighet att lyfta fram det till ett område där människor kan vistas.

Snart får han lämna över ansvar för spade och grävmaskin till någon annan.

– Vem det blir får partiet bestämma. Man ska aldrig utse sin efterträdare. Jag kommer att sakna jättemycket. Jag kommer att sakna i att vara inne i allt som händer, jag är väldigt intresserad av alla projekt, inte bara byggnationer utan också miljöfrågor och investeringar. Samhällsbyggnadsnämnden är en rolig nämnd, och jag kommer att sakna politikerna och tjänstepersonerna. Men landstinget, äsch jag menar regionen, är också en stor byggaktör.

Mattias Adolfson kommer att bli politiskt ansvarig för närmare åttatusen anställda utspridda över hela länet.

– I grunden handlar den om att hitta bra former för dialog. Det lär ta ett tag innan jag hunnit sätta mig in i frågorna.

Utmaningarna är många.

– Vi blir fler äldre och fler yngre. Vi ska behålla och höga kvaliteten.

Han är ledamot i regionfullmäktige, och sitter i kollektivtrafiknämnden.

– Jag åker en del kollektivtrafik, faktiskt.

