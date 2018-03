Kommunen vill minska avfallet

Foto: Andreas Bendroth

För fjärde året i rad har kommunen sammanställt ett bokslut över fjolårets miljöarbete. Och politikerna kan se tillbaka på ett 2017 då flera viktiga miljökliv togs.

Bland annat blev den första etappen av Törneby Solcellspark ute vid flygplatsen färdig, en plan för en giftfri förskola togs fram och alla bussar i kollektivtrafiken blev fossilbränslefria.

Där till testade man för första gången att genomför en dags flygningar mellan Kalmar och Stockholm enbart på grönt flygbränsle.

– Under året tog vi också ett beslut om att kompensera fossila resor med grönt flygbränsle, säger kommunalråd Bertil Dahl (V) som tillsammans med kommunalråd Ingemar Einarsson (C) och miljöstrategen Sara Gripstrand presenterade miljöbokslutet under fredagen.

Förutom vad som har gjorts för miljön under året berättade man vad man kommer göra för miljön framåt.

Där av anledningen till att man valde att hålla presskonferensen på Återbruket på Verkstadsgatan, en kommunal verksamhet som tar emot överblivet material från kommunens alla verksamheter.

Ett nytt mål är nämligen att minska avfallsmängden i kommunen med 30 procent fram till 2025.

– Vi lever som om vi hade fyra jordklot idag och där måste vi som kommun ta vårt ansvar, säger Dahl.

En del saker har redan gjorts under 2017. Efter att i flera år mätt matsvinnet i kommunens skolmatsalar började man förra året göra de första mätningarna inom omsorgen. Kalmarhem utökade också källsorteringen i sina miljörum genom att på tolv ställen testa insamling av matfett.

Vad det gäller miljörum kommer också det kommunala fastighetsbolaget KIFAB arbeta för att miljörummen ska kännas fräschare och därför testa ett nytt koncept på Varvsholmen under 2018.

Framåt kommer också KSRR öppna en ny återvinningscentral med syfte att öka återbruk och insamling av farligt avfall.

Andra projekt för att öka återvinningen framåt är projekteringen av Tallhagsskolan med energi och miljö i fokus som påbörjas under 2018.

Kalmar Science Parks nya hållbarhetsmodul som ska få deltagande företag att se de affärsmässiga fördelarna med hållbarhet.

Samt en utbildning för medarbetarna inom socialtjänsten i hur man kan stötta brukarna i att agera mer miljösmart.