Efter IKO:s seger: Miljoner måste satsas i ny arena

Foto: Karin Lagerström

IKO:s steg upp i högsta hockeyeliten sätter Oskarshamn på Sverigekartan. Men det kommer att kosta. När Karlskrona gick upp tvingades kommunen satsa 82 miljoner på en ombyggd arena.

– Jag är god vän med kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona, säger tidigare kommunalrådet i Oskarshamn Peter Wretlund (S), idag regionråd. Han har berättat om arbetet. Det var ett stort sportsligt steg, men det blev tufft ekonomiskt.

– Nu gäller det bara att andas in och se vilka krav som kommer att ställas på Oskarshamn.

Foto: Muhammad Abdulrahim

Wretlunds efterträdare Andreas Erlandsson (S) var med uppe i Timrå. Han initierade redan vid årsskiftet en förstudie om vilka krav som skulle kunna ställas på BeGe Arena vid ett avancemang. Redan på onsdagen kommer det att hållas ett första skarpt möte.

– Men nu måste vi tillåta oss att fira, säger han till vår tidning på tisdagsförmiddagen. Nu ska vi vara glada och fira den här fantastiska prestationen. Utmaningarna tar vi tag i i morgon.

Våren 2015 gick Karlskrona upp i SHL. Hockeyförbundet konstaterade omgående att arenan på Rosenholm var för liten och satte tumskruvar på Karlskrona kommun. De 3 300 platserna räckte inte. Det måste vara minst 5 000.

Pressen blev så hård att Karlskrona tvingades lägga in 82 miljoner i obudgeterade skattepengar i arenan.

Numera är kraven från hockeyförbundet allt mer ifrågasatta av klubbarna utanför storstäderna. Kravet på 5 000 platser varav 3 500 ska vara sittplatser är orimligt, menar allt fler.

I Oskarshamn finns 3 300 platser på BeGE arena. Andreas Erlandsson menar att det krävs investeringar, men hoppas på dispens från kravet på 5 000 publikplatser.

– Vi behöver investera i ljud, ljus och säkerhet, säger han. Men det är inte rimligt att sikta på en stor utbyggnad av antalet publikplatser. Att bygga för 5 000...Det finns ingen chans.

– Jag har talat med Timrå och Modo, som har jättearenor, men inte så stort publikunderlag. De berättar att det blir rätt ödsligt med 1500 i publiken på en arena som tar 6 000. Då är det väl roligare att det då och då är utsålt.

Andreas Erlandsson menar att det snarare behövs fler kommersiella utrymmen på BeGE arena, loger och mötesplatser som gör att anläggningen kan användas på ett annat sätt och dra in mer pengar.

Foto: Roger Carlsson

Sofie Gunnarsson är platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn. Hon svävar på moln efter IKO:s bedrift.

– Oskarshamn är hetare än någonsin. Just nu känns det faktiskt som att ”The sky is the limit”, säger hon.

– Det finns en sanslös stolthet i Oskarshamn. Just nu är alla oskarshamnare, de som flyttat härifrån för många år sedan berättar gärna var de kommer från och det är så oerhört positivt för kommunen.

Det är verkligen mycket som gått Oskarshamns väg den senaste tiden. Utifrån tycks det lite som en ketchupeffekt, först kommer väldigt lite, men sedan...Den hyllade ungdomsserien Eagles på Sveriges Television utspelar sig i staden, Latitud utsågs till Årets arrangemang, världens största orienteringstävling O-ringen har beslutat att Oskarshamn ska bli platsen för tävlingen 2022. Och så finns ju fortfarande konditorvärldsmästaren Anders Oskarsson i staden.

– I en undersökning för en tid sedan var det inte mer än hälften som kunde pricka ut Oskarshamn på Sverigekartan, säger Sofie Gunnarsson. Jag känner att vi är på väg att ändra på det.