Miljöskadliga läkemedel: Stora skillnader i försäljningen – Kalmar län nära toppen

Foto: Hasse Holmberg/TT

Årligen säljs läkemedel i Sverige som innehåller över 200 ton verksamma ämnen som anses ha stor negativ miljöpåverkan. Kalmar ligger nära toppen räknat per person, enligt siffror från Läkemedelsverket som Nyhetsbyrån Siren har bearbetat.

– Det är tydligt att det finns regionala skillnader. Regionernas har lite olika bedömningar och traditioner, samtidigt som sjukdomsspridningen kan variera. Även turism och gränshandeln av receptfria läkemedel kan påverka, säger Therese Ringbom, miljökoordinator på Läkemedelsverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Läkemedelsverket har under året tagit fram en lista på 42 läkemedelsämnen som anses belasta miljön negativt. Myndigheten har sedan med hjälp av försäljningsstatistiken beräknat hur många gram av medicinernas aktiva substanser som såldes under 2017. Listan är inte definitiv, utan ska ses om en fingervisning om vidden av problemet.

– Hur stor andel som faktiskt kommer ut i miljön vet vi inte. Men vi behöver hålla koll på utvecklingen och vidta åtgärder för att minska utsläppen så mycket vi kan, säger Therese Ringbom till Nyhetsbyrån Siren.

Ett stort orosmoln är mängden av antibiotika som släpps ut i naturen, vilket bidrar till ökad antimikrobiell resistens. Ett annat problem är psykofarmaka, som har visat sig kunna påverka fiskars beteende. Hormonella preparat, som exempelvis p-piller, klassas som de allra mest miljöfarliga. De har bland annat visat sig kunna byta kön på grodyngel under vissa förutsättningar.

Vårdverksamheter och privatpersoner på Gotland köpte läkemedel som innehöll miljöbelastande ämnen till en mängd av drygt 25 gram per invånare under 2017. I Skåne var siffran under 19 gram per person. Det är dock troligt att befolkningsökningen på Gotland under sommaren påverkar siffrorna.

I Kalmar län ligger siffran på 22,2 gram per person, vilket placerar oss på sjätte plats, bara strax efter Gävleborg, Norrbotten och Dalarna. Men en bit bakom Värmland, 24,1, och Gotland, 25,1.

Den sammanslagna siffran över alla substanser ska dock tolkas med försiktighet, menar Therese Ringblom. Detta eftersom bland annat hormonerna säljs i ganska små mängder jämfört med andra läkemedel som ingår i rapporten. Storsäljaren Ibuprofen gick det åt hela 124 ton av 2017, medan det ”bara” såldes runt tre kilo av hormonen etinylestradiol. Ibuprofen är dock betydligt mindre farligt per utsläppt gram.

Man vet inte exakt hur mycket av de sålda läkemedlen som faktiskt hamnar i naturen. Kroppen tar upp en viss del av ämnena men en del går också ut i vattendragen via avloppet.

– Våra reningsverk är anpassade för att filtrera bort främst kväve och fosfor, inte läkemedelsrester. Men regeringen har satsat väldigt mycket pengar på att uppgradera verken med bättre reningstekniker, säger Therese Ringbom till Nyhetsbyrån Siren.

FAKTA

Så minskas utsläppen

💊Oanvända läkemedel ska inte kastas i soporna, och absolut inte spolas ner i avloppen.

💊Alla apotek är skyldiga att ta emot överblivna läkemedel från privatpersoner. Dessa bränns sedan i godkända förbränningsanläggningar, där rökgaserna renas och askan tas om hand.

💊Regionerna har också läkemedelskommittéer som tar fram rekommendationer på lämpliga läkemedel, där miljöpåverkan kan vara en aspekt.

💊Läkemedelsverket får i dagsläget inte ta hänsyn till miljöpåverkan vid godkännande av ett läkemedel för människor.

💊Gällande läkemedel för djur får dock myndigheten beakta miljöbelastningen.