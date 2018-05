Minskad personaltäthet barnomsorgen

Foto: Marie Haglund

Kalmar kommun har tillsammans med Mörbylånga flest antal barn per personal i förskolan. Hultsfred och Borgholm har minst antal barn per förskolepersonal.

Kalmar klarar inte skolverkets riktlinjer vad gäller barngruppernas storlek och antalet barn per personal har ökat från 5,2 till 5,3 förra året. Det framgår av Skolverkets öppna jämförelser mellan landets kommuner.

– Men det är inte hela sanningen, säger Mats Linde, förvaltningschef på barn- och ungdom i Kalmar. Det man inte pratar så mycket om är att barnen nu är mycket längre tid på förskolan än tidigare.

– Det är en utveckling som betyder mer än en tiondel upp eller ner när det gäller antalet barn per personal. Med samma personaltäthet och antal barn ställs alltså ännu högre krav på förskolorna.

Barn- och ungdomsförvaltningen har inte kompenserats för att barnen numera ofta är på förskolan mellan 7 och 18 om dagarna mot 8 och 17 tidigare.

– Det är en faktisk försämring, som pågått i kanske 10 år. Nu ska vi från och med 2019 få kompensation för om antalet timmar per barn ökar.

– Men den faktiska urholkning som faktiskt skett under lång tid kompenseras inte.

Skolverket återinförde för några år sedan riktlinjer för barngruppernas storlek. Dagens Samhälle visade i en undersökning i senaste numret att 200 av landets 290 kommuner inte klarar det.

Riktlinjerna är 6-12 barn på avdelningar för småbarnsavdelningar och 9-15 barn på avdelningar i åldern 4-5 år.

I Kalmar län ligger Borgholm bäst till med 12,8 barn per avdelning. Kalmar klarar inte den nivån med 15,6 barn och Oskarshamn ligger på 16,4.

När antalet barn per personal mäts är Kalmar och Mörbylånga sämst i länet med 5,3 barn per personal.

Bäst är Borgholm, Oskarshamn och Hultsfred. Även Högsby ligger betydligt bättre än Kalmar med 4,9 barn per personal.

För något år sedan visade prognosen på en mycket stor ökning av antalet förskolebarn i Kalmar och kommunen planerade för massor med nya avdelningar. Sedan dess har siffrorna justerats ner.

– Det ser fortfarande ut att bli en ökning, men inte lika stor som tidigare, säger Mats Linde.

– Det är svårplanerat och därför försöker vi vara mycket flexibla. I Lindsdal planeras exempelvis för en ny förskola och under tiden finns barnen i ett antal paviljonger. Om behovet fortsätter vara stort kan vi behålla paviljongerna när nybygget är klart. Minskar det kan de provisoriska byggnaderna försvinna.

Förskoleupproret, drivs av förskollärare och kräver att alla kommuner ska leva upp till Skolverkets krav på antalet barn per förskollärare. Under hashtaggen #pressatläge, har de samlat in 1600 berättelser från förskolorna och om några veckor ska det ordnas manifestationer i flera städer.