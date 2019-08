Minskat antal fall av hepatit i länet

Fakta

Hepatit är en leversjukdom som orsakar en inflammation i levern. Det finns olika sorters hepatit, som hepatit A, B, C, D och E. De vanligaste i Sverige är A, B och C.

Hepatit A finns i tarmen hos människor och överförs genom till exempel dricksvatten och dåligt uppvärmd mat. Vid dålig hygien kan smittan också överföras genom direktkontakt med en smittad persons avföring.

Hepatit B är den allvarligaste typen av hepatitvirus och är mycket smittsamt. Viruset smittas via blod eller genom oskyddat sex, och även från mor till barn vid förlossningen.

Hepatit C överförs framför allt via blod, till exempel vid användandet av ’orena’ kanyler eller andra medicinska redskap på vårdinrättningar eller via blodtransfusioner med smittat blod.

Källa: UMO och Läkare utan gränser