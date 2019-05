Missa inte

Ett urval av händelser och evenemang som sker i Kalmar i veckan.

Fönsterrenovering. Fönsterhantverkare Krister Tauber från Utmarkens fönsterrenovering lär oss om fönstrets olika delar och hur man bäst renoverar och energieffektiviserar ett gammalt fönster. På Kalmar läns museum, på onsdag kväll och torsdag på dagen.

Sommaridyll: En workshop i ord och bild. Genom olika övningar utforskar man hur betraktaren kan röra sig in i en tavla, eller på andra sätt förhålla sig till ett verk och kanske skriva en dikt om det hela. Inga förkunskaper krävs. Från lunch på onsdag på Kalmar Konstmuseum.

Out of Office After Work. Kalmarsunds Restauranger & NRJ erbjuder ”fartfylld AW” med livemusiker, vokalister och dansare när Out of Office After Work besöker Stortorget i Kalmar på fredag. På plats kommer det att finnas foodtrucks med olika matinriktningar. En entrébiljett behövs för att delta och 18-årsgräns gäller för att delta i evenemanget. Från eftermiddag.